Nuovi titoli di viaggio su autotrasporti pubblici su gomma

Quando la Commissione competente del Consiglio Valle licenzierà il provvedimento cambieranno i titoli di viaggio sui trasporti pubblici. Lo ha ricordato oggi, durante l'adunanza del Cosniglio Valle, il vice èresidente della Giunta assessore Bai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Luigi Bertschy, in risposta a un'iniziativa consiliare sul trasporto pubblico.

L'Assessore ha annunciato che il 12 ottobre scorso è stata presentata al Consiglio una proposta di legge, attualmente in esame presso la quarta Commissione, volta a espandere le agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico su gomma.

Questa iniziativa introdurrà nuovi titoli di viaggio forfetari, che elimineranno le restrizioni attuali relative alle tratte fisse e alle fasce di utenza, rendendoli accessibili a cittadini di tutte le età e redditi.

"L'obiettivo - ha aggiunto il vice presidente - è approvare questa legge al più presto possibile, in modo da attivare il nuovo titolo di viaggio entro il 1° gennaio 2024". Nel bilancio del 2024, è previsto un incentivo per favorire l'utilizzo di questo nuovo titolo di viaggio e ridurre i costi degli abbonamenti per i bus che sostituiscono il trasporto ferroviario.

L'obiettivo di Bertschy è "mantenere un forte interesse per l'uso del trasporto pubblico, al fine di evitare che le sfide previste nei prossimi tre anni spingano le persone a optare per l'uso dell'auto privata. Questo si fa anche con l'obiettivo di semplificare la vita dei cittadini".

L'obiettivo finale è introdurre entro la fine del 2024 un unico titolo di viaggio utilizzabile da tutti, indipendentemente dalla loro situazione economica, età o distanza percorsa.

Questa innovazione rappresenterebbe una significativa rivoluzione nell'attuale sistema tariffario, con l'obiettivo di migliorare e semplificare l'offerta di servizi di trasporto pubblico a disposizione dei cittadini.