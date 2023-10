Donnas: presentazione del progetto di demolizione e ricostruzione della scuola di Vert

L’intervento, del valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro, è finanziato dall’Unione europea (Next Generation Eu) e cofinanziato dall’amministrazione comunale di Donnas in considerazione della previsione di alcuni spazi aggiuntivi polifunzionali, e prevede la realizzazione di una nuova scuola per il plesso di Vert sulla base di un progetto risultato vincitore di un concorso di progettazione bandito dal Ministero dell’Istruzione.

La conferenza sarà occasione anche per la presentazione alla cittadinanza del progetto di accompagnamento “La scuola di tutti!", elaborato dal Comune di Donnas al fine di preparare la comunità educante ed il territorio ad accogliere la nuova scuola in modo da sfruttare a pieno tutte le potenzialità di questo fondamentale presidio culturale e sociale.

L'accompagnamento, realizzato grazie al contributo di € 30.000,00 erogato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Next Generation Schools, è svolto con il supporto dei professionisti esperti in percorsi di progettazione partecipata Federica Castiglioni, architetto, e Stefano Ghidoni, psicologo.

Interveranno durante la serata:

- il Sindaco di Donnas, Amedeo Follioley

- l’Assessore alla Cultura, Politiche educative e Spor del Comune di Donnas, Maurizio Pitti

- la Dirigente scolastica dell’Istituzione Mont-Rose A, Stefania Girodo Grant

- l’Assessore ai Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione Valle d’Aosta, Jean-Pierre Guichardaz

- i Progettisti vincitori del concorso di progettazione

- l’Architetto Federica Castiglioni e lo Psicologo Stefano Ghidoni.