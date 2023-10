Ultima settimana di ora legale, prepariamoci all'ora solare

Con l'arrivo dell'autunno, l'atmosfera si tinge di sfumature calde e le giornate si accorciano gradualmente, mentre ci prepariamo al consueto cambio dell'orario, con le lancette dell'orologio che torneranno presto all'ora solare. Ma ciò che ci chiediamo è se questa sarà davvero l'ultima volta che compiremo tale rituale.

Sono soprattutto i Paesi nordici a sollevare la questione di abolire l'ora solare in Europa. Essi sostengono che il cambio dell'orario, che si ripete due volte l'anno, abbia effetti negativi sul benessere psicofisico delle persone e sulla salute in generale. Tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito, lasciando spazio a speculazioni sulla possibilità che il 2024 non segni il termine di questa pratica anche in Italia, che finora ha evitato di prendere una posizione definitiva in merito.

Nel frattempo, ci prepariamo a vedere inevitabilmente accorciarsi le giornate. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023, dovremo spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro, salutando così l'ora legale e ottenendo un'ora in più di sonno. Questo ci regalerà ulteriori 60 preziosi minuti di luce al mattino, ma comporterà anche l'arrivo del buio molto prima durante le serate.

L'ora solare rimarrà in vigore fino a fine marzo, esattamente fino al fine settimana del 30 e 31 marzo 2024, quando tornerà nuovamente l'ora legale, con le lancette che saranno spostate un'ora in avanti, portando di conseguenza una maggiore luce serale ma abbreviando le mattinate.