La Vallée d’Aoste à Assise : Une flamme d’espoir sur la tombe de Saint François

La petite ville d’Assise, nichée au cœur de l’Ombrie, s’est transformée en une mosaïque de dévotion et d’histoire pendant deux jours consécutifs : mardì 3 et mercredì 4 octobre. Ces jours ont été le théâtre des cérémonies dédiées à Saint François, le saint patron de l’Italie. Ces cérémonies, qui attirent chaque année des milliers de pèlerins et de visiteurs, cherchent à renouveler le message de paix et de fraternité que le saint d’Assise a laissé en héritage au monde entier.

L’un des moments forts de ces cérémonies est l’offrande de l’huile pour la lampe votive qui brûle constamment sur la tombe de Saint François. C’est la Vallée d’Aoste, représentant toutes les régions italiennes, qui a eu l’honneur de faire cette offrande cette année.

Au cours de la cérémonie dans la basilique supérieure de San Francesco, en présence des autorités de l’Ombrie et de la Vallée d’Aoste ainsi que de leurs représentants ecclésiastiques respectifs, le Syndic de la Ville d’Aoste, Gianni Nuti, a allumé la Lampe votive des communes d’Italie au nom du peuple valdôtain et italien. Cette solennelle liturgie a été présidée par Mgr Franco Lovignana, évêque d’Aoste et président de la conférence épiscopale du Piémont.

D’après les mots du Président de la Région Vallée d’Aoste, Renzo Testolin : « À partir d’aujourd’hui, la petite flamme allumée par la Vallée d’Aoste illuminera pendant un an la tombe de Saint François et rayonnera à travers tout le pays comme symbole d’espoir, de fraternité et de paix ». Cette tradition, qui remonte à 1939, voit la Vallée d’Aoste participer pour la troisième fois, après 1975 et 2002.

Lors de la cérémonie, la présence des représentants de la Vallée d’Aoste a été remarquable. Dans un signe d’unité et de représentation, tous les communes valdôtains étaient présents et ont défilé avec leurs bannières communales, dans un cortège riche d’histoire et de tradition.

Le Président Testolin, pendant les célébrations, a voulu souligner l’intense relation historique et spirituelle entre la Vallée d’Aoste et l’Ordre des Franciscains. « Notre histoire est intrinsèquement liée à la présence des franciscains sur notre terre », a-t-il déclaré. Ce lien, non seulement de nature religieuse, s’étend profondément dans l’histoire institutionnelle et culturelle de la Vallée d’Aoste. « Le berceau de l’autonomie valdôtaine a longtemps été préservé dans la maison de la famille franciscaine », a-t-il souligné, faisant référence au Couvent des Cordeliers. Ce lieu sacré, pendant des siècles, « a accueilli les sessions des organes les plus importants d’autogouvernement local », a ajouté Testolin. L’histoire institutionnelle de la Vallée d’Aoste semble avoir été écrite entre les murs d’un couvent franciscain. « Les franciscains ont laissé un héritage durable sur notre terre, influençant profondément notre culture et notre spiritualité », a-t-il conclu.

Pendant la cérémonie, le Sacro Convento d’Assise a reçu des cadeaux significatifs et pleins de symbolisme de la Vallée d’Aoste. Tout d’abord, une copie réimprimée du Messale di Challant a été offerte. C’est un manuscrit imposant créé au début du XVIe siècle, et il représente une partie fondamentale du patrimoine culturel et religieux valdôtain. Ensuite, un panier artisanal a été remis, habilement réalisé par Nella Pardi grâce à la technique traditionnelle de tressage « vannerie ». À l’intérieur, il contenait des produits gastronomiques précieux de la région, reflétant les saveurs et les traditions culinaires de la Vallée d’Aoste. Un autre don significatif était une amphore en grès blanc chamotté, une œuvre d’art réalisée par l’artiste valdôtain Fabio Cornaz. Cette amphore contenait de l’huile d’olive d’une entreprise historique d’Assise. Cette huile précieuse sera utilisée pour alimenter la Lampe des Communes d’Italie, un symbole d’unité et de lumière éternelle. Enfin, le Consortium des Entités locales de la Vallée d’Aosta a offert au Sacro Convento une chasuble artisanale, fruit du travail de la coopérative féminine Lou Dzeut de Champorcher. Ce vêtement sacré a été conçu en utilisant le ‘teila de meison’, un tissu traditionnel autrefois produit par les familles valdôtaines pour leurs trousseaux et vêtements. Ces dons, en plus de souligner la richesse culturelle et traditionnelle de la Vallée d’Aoste, ont également renforcé le lien spirituel et historique profond avec Saint François et la ville d’Assise.