In corso ripavimentazione sulla statale 27 del GS Bernardo e la variante di Gignod

L'Anas sta eseguendo il ripristino della pavimentazione lungo la strada statale 27 “del Gran San Bernardo”. La direttrice, che conduce al Colle del Gran San Bernardo, è interessata dalle lavorazioni in tratti saltuari nell’ambito dei territori comunali di Gignod, Etroubles e Saint-Oyen. Per consentire l’esecuzione dei lavori è in vigore il senso unico alternato, esclusi festivi e prefestivi.

Una volta completati i ripristini sulla statale 27, il cantiere si sposterà sulla statale 27 Var “Variante di Gignod”. Anche in questo caso le lavorazioni saranno sospese durante i giorni festivi e prefestivi con circolazione regolare lungo entrambe le corsie.

Il completamento degli interventi, per un investimento complessivo pari a 2,8 milioni di euro, è previsto entro metà novembre.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.