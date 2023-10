Ad Antey la festa delle mele con il tradizionale annullo filatelico

L’attiva amministrazione comunale ha organizzato come sempre tante iniziative per accogliere il vasto pubblico che, come nelle scorse edizioni, non ha fatto mancare il suo entusiasmo salendo in questa splendida località. Anche quest’anno non mancheranno intrattenimenti per tutte le età ed il classico mercatino che animerà le strade del paese con il prodotto principe di questo territorio autentico protagonista.

L’annullo filatelico

Nel solco di una tradizione ormai consolidata, è stato richiesto a Poste Italiane uno speciale annullo filatelico. Il timbro figurato illustra il logo della Festa, con la marmotta, la mela e lo sfondo del Monte Cervino che racchiudono in un quadro d’insieme accattivante ed unico, l’immagine dell’evento.

La sacralità della montagna, la fauna protetta e il dono della terra che si perpetua nella produzione delle mele. Il servizio sarà effettuato a cura dell’Ufficio di Aosta Ribitel – sportello filatelico con una propria postazione presso lo spazio allestito nella frazione Bourg dalle ore 10,00 alle ore 16,00 dell’8 ottobre 2023. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata dell’8 ottobre sarà disponibile sempre presso l’Ufficio di Aosta Ribitel Via Arcidiacono Renè Ribitel 1 a partire dal 9 ottobre e per i sessanta giorni successivi all’evento. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

L’organizzazione ha predisposto anche la speciale cartolina postale che andrà a completare il prodotto filatelico con l’utilizzo del citato annullo. Un bel ricordo ed un “veicolo” per spedire le impressioni e le emozioni che si respireranno nella “due giorni” di Antey.

****

“Mele Vallée” è il nome della festa dedicata alle mele della Valle d'Aosta che si tiene ad Antey Saint Andrè la prima o seconda domenica del mese di Ottobre. La manifestazione si apre con l‘allestimento della mostra mercato sulle mele, nell‘incantevole centro storico di Antey che ospiterà per l’occasione anche un mercatino dei sapori e dell’artigianato tipico. Si prosegue con il gustoso pranzo tipico a base di mele (su prenotazione) a cui fa seguito un ricco programma di animazione ed intrattenimento che si conclude con la golosa merenda a base di Frittelle di mela e la degustazione gratuita di sidro di mela.