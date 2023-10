POTENZIATI GLI SLOT PER I SERVIZI DI RIABILITAZIONE DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI

Per tutti i servizi di riabilitazione distrettuali dedicati alla popolazione in età evolutiva (0-18 anni) sono state aumentate le sedute di primo accesso, potenziando la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini.

Inoltre dal 2 ottobre, SOLO per questa fascia di età, le prenotazioni delle prestazioni di riabilitazione (primo accesso per valutazione) relative ai servizi di Logopedia, Neuropsicomotricità e Fisioterapia saranno gestite direttamente da tutti i CUP ospedalieri, territoriali e dal CUP telefonico al numero 0165 548387, in base agli orari indicati sul sito aziendale www.ausl.vda.it.

La nuova procedura amplia la possibilità di accesso alle prenotazioni per questo segmento di utenti del servizio. Per quanto riguarda le prestazioni di riabilitazione dedicate a tutti gli altri utenti il numero da chiamare resta quello del call center 0165 543434.