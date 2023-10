Batailles de Reines: Bahia Mora e Pinson dominano ad Antey-Saint-André

Nel penultimo atto del calendario autunnale del 66° Concours Régional Batailles de Reines, svoltosi ieri ad Antey-Saint-André, si è assistito a un emozionante spettacolo sotto lo sguardo imponente del Cervino.

Un pubblico numeroso ed appassionato si è assiepato a ridosso delle transenne dell'arena naturale per sostenere le 162 bovine che si sono sfidate per ottenere un prezioso pass per la finale regionale.

Nella prima categoria, Bahia di Gerard Montovert di Torgnon si è affermata in modo spettacolare, sconfiggendo in una finale intensa Marmotta di Gimmy Dujany di Chatillon. Nonostante la competizione accanita, Bahia ha dimostrato di avere la grinta necessaria per emergere trionfante.

A completare il podio e guadagnarsi un posto nella finale regionale ci sono state Belleville di Iva Heresaz di Verrès e Contessa di Roberto Muin di Quart.

Nella seconda categoria, la battaglia è stata altrettanto feroce, ma alla fine è stata Mora di Dario Artaz di La Magdeleine a prevalere su Tormenta di Mauro Chatrian di Valtorunenche. La loro determinazione ha impressionato il pubblico presente.

Le altre due bovine qualificate per la finale regionale sono state Piuma di Leo Saraillon di Aymavilles e Regina di Didier Perrin di Chambave.

Nella terza categoria, è stata la regina Pinson di Emanuela Machet di Saint-Denis a conquistare il boschet, superando in finale Pastis di Edy Gontier di Aymavilles.

Il livello di competitività è stato eccezionale, e le altre due bovine a guadagnare il pass per la finale regionale sono state Tiki di Ernesto Lazier di Lillianes e Magaly di Alex Cerise di Fénis.

Nonostante l'emozione di questa tappa, il torneo non è ancora concluso. La prossima e ultima eliminatoria avrà luogo a Brissogne domenica prossima, l'8 ottobre, in vista della tanto attesa Finale regionale che si terrà all'arena Croix-Noire di Aosta domenica 22 ottobre.

Gli appassionati di questa affascinante competizione regionale delle Batailles de Reines non vedono l'ora di scoprire chi sarà la regina indiscussa dell'anno.