Cordoglio per morte di Fabio Protasoni

Alliance Valdôtaine si unisce al cordoglio per la scomparsa prematura di Fabio Protasoni e

ricorda con profondo rimpianto le sue qualità di uomo e di politico. In ogni occasione di

dibattito politico, Fabio si distingueva per la positività e la disponibilità al dialogo e al

confronto costruttivo.

Il suo sostegno alla maggioranza e alla Giunta del Comune di Aosta non è mai venuto

meno ed è sempre stato leale e proficuo. La fede nei valori democratici, lo spirito di

servizio, che era l’essenza stessa di Fabio Protasoni e la sua innata capacità di

mediazione mancheranno molto alla politica cittadina e non solo.