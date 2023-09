Morto il Consigliere comunale di Aosta Fabio Protasono

Fabio Protasoni era entrato in Consiglio comunale in occasione dell’ultima tornata del 20 e21 settembre 2020 (con turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre 2020), risultando eletto nella listan. 5 “Progetto civico progressista” con 166 voti.

Nel Consiglio era membro della terza (“Servizi alla persona”) e della quinta Commissioneconsiliare permanente “Controllo e garanzia”.

«Piango la perdita di una persona leale, fiera e coraggiosa – dichiara il sindaco Nuti – chequando accendeva le sue parole col fuoco della passione, non lo faceva mai per emergere,ma per servire le idee in cui credeva, in cui crediamo. Quel mondo di giusti cui anelavaresterà la nostra méta nella memoria di lui che vive in noi e in chi lo ha molto amato».

«Forza e coraggio, avanti un passo: era quasi sempre la frase conclusiva delle telefonatecon Fabio che oggi ci ha lasciato», ricorda il presidente del Consiglio Tonino. «Con la stessaforza – aggiunge - ha affrontato una tremenda malattia che purtroppo ha vinto. Ci lascia una persona tenace, autenticamente appassionata di politica, ma che faceva del dialogo e dellasintesi la sublimazione politica del suo agire. Mancherà tanto a tutti».