Concorso educativo “La Commune à l’École”, presentata l’edizione 2023/2024

Il concorso, rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie valdostane, è organizzato dal CELVA, in collaborazione con l’Assessorato regionale ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

L’Assessore regionale Jean-Pierre Guichardaz e il Responsabile politico del CELVA Ronny Borbey hanno introdotto la presentazione illustrando le finalità e gli obiettivi del concorso, giunto alla settima edizione.

“La Commune à l’école”, oltre a consentire la scoperta dei Comuni e del territorio, ha infatti l'obiettivo di avvicinare i giovani studenti alle Istituzioni locali, attraverso una conoscenza più approfondita delle competenze e del funzionamento degli organismi che le regolano, e di sviluppare nei ragazzi la consapevolezza e l’apprendimento delle competenze civiche.

Sono successivamente stati presentati agli amministratori e ai docenti presenti e collegati alla diretta streaming i temi del concorso 2023/2024.

Il tema per le classi della scuola dell'infanzia è “C’era una volta…raccontiamo, con un viaggio nei ricordi, storie, miti e leggende che caratterizzano il nostro Comune”.

Alle classi della scuola primaria è invece proposto di lavorare sul tema “Accadde oggi… Attraverso eventi, feste o ricorrenze, conosciamo meglio il nostro Comune”.

Le classi che intendono partecipare al concorso devono confermare l’adesione via PEC all’indirizzo protocollo@pec.celva.it, entro venerdì 26 gennaio 2024. Il termine per la consegna delle opere è fissato in giovedì 28 marzo 2024. In palio, per le classi vincitrici, escursioni e laboratori didattici sul territorio.

I dettagli sul concorso educativo 2023/2024 e tutta la documentazione a disposizione delle classi sono disponibili sul sito web del CELVA, nella sezione “Progetti” o collegandosi direttamente al link www.lacommunealecole.it. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Progetti del CELVA.