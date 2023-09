Aosta si prepara ad un fine settimana ricco di eventi

Da venerdì 29 settembre a domenica 1° ottobre il centro di Aosta conoscerà un fine settimana ricco di animazione e di divertimento all’insegna dello sport, della musica e dell’enogastronomia, con tre manifestazioni che si svilupperanno nell’area compresa tra piazza della Repubblica e piazza Arco d’Augusto oltre che nelle vie e piazze limitrofe.

L’intenso week-end di manifestazioni debutterà venerdì 29 settembre alle ore 11 in piazza Plouve con l’inaugurazione del Mercato europeo, l’evento dedicato allo street food e ai prodotti italiani e internazionali in programma fino al 1° ottobre nelle piazze Narbonne e Plouve e nelle vie Garibaldi e Torino

Si proseguirà nella serata del 29 settembre con il concerto che Daniele Silvestri terrà nel parco Puchoz alle ore 18. Il costo del biglietto è di 10 euro, gratuito per gli under 13, con prevendita sul circuito Ticketone. Il giorno del concerto il botteghino sarà aperto dalle ore 15, mentre i cancelli apriranno al pubblico alle ore 16,30. Chi avesse acquistato il biglietto per un/a minore di 13 anni prima della decisione di istituire la gratuità, potrà ottenere il rimborso presentandosi direttamente al botteghino con il tagliando accompagnato dal/dalla minore. L’accesso sarà gratuito anche per le persone disabili in carrozzella (pagherà il biglietto solo l’eventuale accompagnatore) cui sarà riservata una zona sotto il palco. Non sarà possibile accedere al parco con cani o altri animali da compagnia.

Infine, sabato 30 settembre alle ore 16, anticipata di un’ora da una kermesse dedicata ai più piccoli, prenderà il via l’edizione 2023 dell’EdilecoRun24, la spettacolare prova di corsa per staffette di 24 ore che si concluderà nel tardo pomeriggio di domenica 1° ottobre. La gara, con partenza e arrivo in piazza Chanoux, si articola su un anello di 3,5 km attraverso via Porta Prætoria, via Sant’Anselmo, piazza Arco d’Augusto, viale Chabod, via Rey, via Anfiteatro, via De Maistre, via Charrey, Teatro Romano, piazza Chanoux, via Hôtel des Etats, via De Sales, via Malherbes, via Ginod, via Aubert e via De Tillier.

Per consentire il regolare e sicuro svolgimento delle diverse manifestazioni, tramite alcune ordinanze sono state istituite le seguenti modifiche temporanee alla circolazione.

Mercato europeo

Dalle ore 11 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre in piazza Narbonne, via Duc, piazza Plouve, via Torino, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Vevey e quella a rotatoria con via Garibaldi, via Vevey lato Nord e via Garibaldi lato Nord:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso e a disposizione per l’evento commerciale-promozionale, per consentire il tracciamento dei posti mercatali, il successivo montaggio delle strutture, lo svolgimento delle attività commerciali, fino al termine della manifestazione con il conseguente smontaggio delle strutture in uso per lo svolgimento del mercato.

Dalle ore 11 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre in piazza Mazzini lato Ovest, per una estensione pari alla sua metà circa:

divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso e a disposizione per l’evento, per consentire la sosta dei mezzi tecnici e di supporto ai partecipanti al Mercato europeo.

Dalle ore 12 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre in piazza Plouve, via Torino e in via Festaz, dall’intersezione con via Cerlogne a quella con avenue du Conseil des Commis:

divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione di quelli in uso e a disposizione per l’evento.

Dalle ore 12 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre:

obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli percorrenti via Ribitel, e Promis che si immettono in via Festaz;

obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli percorrenti via Cerise che si immettono in via Festaz.

Dalle ore 12 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre:

divieto di transito per tutti i veicoli in via Cerlogne Nord, con contestuale obbligo di svolta a sinistra in via Archet, per i veicoli percorrenti via Cerlogne Sud, così da assicurare il transito in uscita verso via Tour du Pailleron

Dalle ore 12 del 28 settembre alle ore 5 del 2 ottobre:

divieto di transito per tutti i veicoli in via Lucat Nord, con contestuale obbligo di svolta a sinistra in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto per i veicoli provenienti da via Lucat Sud e conseguente obbligo di svolta a destra per i veicoli percorrenti piazza Cavalieri di Vittorio Veneto che si immettono in via Lucat.

EdilecoRun24

Dalle ore 8 del 29 settembre alle ore 12 del 2 ottobre:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza San Francesco - per tutti gli stalli di sosta a Sud della corsia di marcia, compresi quelli riservati al carico/scarico merci, quelli per motocicli e i primi due stalli di sosta adiacenti la scuola San Francesco lato Ovest - in tutti gli stalli di sosta siti a Est di via Chabloz (area rialzata) e in tutti gli stalli di via Hôtel des Etats.

Dalle ore 8 del 29 settembre alle ore 8 del 2 ottobre:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Hôtel des Etats, con deviazione del traffico veicolare lungo gli stalli di sosta revocati (che costituiranno la temporanea corsia di marcia veicolare) e creazione mediante transenne di un corridoio pedonale riservato agli atleti lungo il lato Ovest della stessa via.

Dalle ore 6 del 30 settembre alle ore 19 del 1° ottobre:

divieto di transito per tutti i veicoli in via Rey, nel tratto compreso tra viale Chabod e via Antica Zecca, mentre nel tratto di via Rey compreso tra l’intersezione con corso Padre Lorenzo e quella con via Antica Zecca resta in capo e a cura dell’organizzazione, con personale volontario, la disciplina di eventuali veicoli dei residenti in transito, dividendo fisicamente il percorso di gara dalla corsia dedicata ai veicoli.

Dalle ore 6 del 30 settembre alle ore 20 del 1° ottobre:

divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli in piazza Arco d’Augusto, parte viabile e pedonale, compreso il parcheggio antistante la scuola “Ponte di Pietra”;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli al servizio di persone titolari di permessi ZTL, i cui contrassegni saranno da considerare sospesi di validità. Nelle vie Antica Vetreria, Sant’Anselmo, Antica Zecca, Porta Prætoria, De Tillier e Aubert. Le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso e in servizio di polizia per lo svolgimento di eventuali interventi urgenti nonché agli eventuali veicoli al seguito della manifestazione podistica;

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Rey, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Chabod e quella con corso Padre Lorenzo. Le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso e in servizio di polizia per lo svolgimento di eventuali interventi urgenti nonché agli eventuali veicoli al seguito della manifestazione podistica;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza Arco d’Augusto e in via Garibaldi lato Nord, mentre resterà aperta al traffico veicolare il tratto di viale Chabod compreso tra il ponte nuovo e il ponte vecchio sul Buthier.

Dalle ore 12 del 30 settembre alle ore 20 del 1° ottobre:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Chanoux, compresi gli autobus in servizio di trasporto pubblico di linea e i veicoli al servizio di persone titolari di permessi ZTL i cui contrassegni saranno da considerare sospesi di validità. Le limitazioni non si applicano ai mezzi di soccorso e in servizio di polizia per lo svolgimento di eventuali interventi urgenti, nonché ai veicoli tecnici al seguito della manifestazione podistica.

Concerto di Daniele Silvestri

Dalle ore 00 del 28 settembre alle ore 24 del 29 settembre:

divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso e a disposizione per lo spettacolo, in piazza Mazzini, nella porzione Ovest non utilizzata per il Mercato europeo, per i primi otto stalli di sosta per auto contro il muro rialzato del parco Puchoz.

Dalle ore 16 alle ore 21 del 29 settembre:

divieto di transito per tutti i veicoli, a eccezione di quelli in uso e a disposizione per lo spettacolo e per il Mercato europeo, in via Mazzini e nel tratto di via Garibaldi compreso tra l’intersezione con via Mazzini e quello a rotatoria con via Carrel. Tali limitazioni e divieti non si applicano ai veicoli di polizia e ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e per interventi urgenti.

Parcheggio gratuito per concerto Silvestri

Al fine di favorire l’accesso del pubblico al concerto di Daniele Silvestri, l’Amministrazione comunale, anche tenuto conto dell’occupazione degli stalli di sosta di via Mazzini, ha deciso di istituire la gratuità del Parking del La Ville di via 1° Maggio dalle ore 13 alle ore 24 di venerdì 29 settembre. Il parco Puchoz, distante 1 km, è raggiungibile a piedi in circa 10/15 minuti.