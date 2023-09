La Vallée d’Aoste au réseau francophone de l’AIRF L’Assesseur Caveri: possibilités d'échanges économiques et culturels

L’Assessorat des affaires européennes, de l’innovation, du PNRR et des politiques nationales de la montagne communique que l’Assesseur Luciano Caveri a participé ce matin, mardi 26 septembre, à la dernière réunion du Bureau de l'Association Internationale des Régions Francophones (AIRF), l’organisme de gestion du réseau réunissant, à partir du 2002, plusieurs collectivités territoriales de langue française.

La réunion, organisée par le district roumain du Judet d’Argeș à Pitești, a permis aux partenaires, entre lesquels la Région autonome Vallée d’Aoste représentée par l’Assesseur Caveri, d’aborder un ordre du jour articulé qui allait de l'affirmation du rôle économique des régions francophones à l'environnement - en particulier pour ce qui concerne la protection des eaux, l'énergie, le climat - en passant pour la coopération interrégionale.

« Il est toujours utile de rencontrer les régions francophones » a affirmé l’Assesseur Luciano Caveri. C'est une fenêtre sur le monde, qui permet non seulement de comprendre l'état de santé de la langue française dans le monde, mais de créer des amitiés et aussi des possibilités d'échanges dans les secteurs économiques et culturels. L'année prochaine, une réunion du Bureau de l'AIRF aura lieu dans la Vallée d'Aoste et nous en sommes heureux. »