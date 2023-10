Traforo Monte Bianco chiuso per 9 settimane (copia 1)

presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, ha reso noto che il traforo del Monte Bianco sarà soggetto a una chiusura di nove settimane per l'esecuzione di interventi di manutenzione essenziali, i quali non possono essere procrastinati. Tale decisione è stata formulata dal gestore della galleria, il Geie-Tmb, ed è prevista a partire dal 16 ottobre.

Testolin ha dichiarato: "Ci siamo consultati con la prefettura dell'Alta Savoia riguardo all'ipotesi di chiusura del traforo del Monte Bianco, la quale sarà in vigore per un massimo di nove settimane al fine di consentire l'esecuzione di interventi indispensabili."

Inoltre, il presidente ha sottolineato l'importanza di garantire la riapertura del traforo entro il 18 dicembre, o possibilmente in anticipo, per ripristinare la viabilità prima delle festività natalizie. Questo obiettivo è stato condiviso con la prefettura e le autorità interessate.

Testolin ha aggiunto: "Abbiamo concordato sulla necessità di assicurare la riapertura entro il 18 dicembre prossimo per garantire la mobilità durante il periodo natalizio. Il tunnel del Monte Bianco rimarrà aperto anche durante le festività natalizie per agevolare gli spostamenti dei turisti."

La decisione di chiudere il tunnel per nove settimane è stata presa in seguito alla necessità di riorganizzare i lavori a seguito di una frana avvenuta il 27 agosto nella zona di Maurienne, in Francia. Questo incidente ha comportato un rinvio di un anno per il cantiere-test di 15 settimane, il quale aveva l'obiettivo di ristrutturare 600 metri della volta del tunnel.

Gli interventi previsti durante il periodo di chiusura di nove settimane riguarderanno altre parti del traforo e sono progettati in modo da consentire il ripristino della circolazione in tempi relativamente più brevi, nel caso in cui fosse necessaria la chiusura di altri tunnel, rispetto a un'eventuale ricostruzione della volta.