In Cittadella dei Giovani è ancora tempo di "This is Us"

Torna, in Cittadella dei Giovani – per la terza settimana consecutiva – il Festival “This is Us” per festeggiare insieme gli ultimi mesi di gestione proponendo gli eventi e i progetti chiave della gestione e allargando i propri spazi oltre la struttura di via Garibaldi in occasione dell’Edileco Run 24. La Cittadella, infatti, sarà in piazza Chanoux sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con il suo stand e squadra che correrà la 24h non competitiva, per non parlare dell’esibizione di The Cypher Battle che animerà la piazza sabato sera.

Gli eventi della settimana hanno inizio giovedì 28 settembre alle 21 al Teatro della Cittadella dove andrà in scena la replica del progetto “Respect!” – frutto della collaborazione tra la Cittadella, il Comando Gruppo Carabinieri di Aosta e la BCCV Banca di Credito Cooperativo Valdostana –, dove danza, musica, parole e pittura dal vivo si legano in una riflessione sulla legalità della responsabilità civile e della nostra libertà di scelta in quanto cittadini.

“Vai a quel paese”, un evento sulla mobilità internazionale per i giovani

Lo stesso giorno, venerdì 29 settembre, si torna in Cittadella dalle 15.30 alle 18 – nella sala spa, la caffetteria e lo spazio giovani – con “Vai a quel paese”, un evento dedicato alle offerte di mobilità internazionale per i giovani dai 14 ai 30 anni. Dopo lo scambio Erasmus+ organizzato quest’estate e la partecipazione di diversi ragazzi a seminari e training course internazionali, Cittadella ha deciso di inserire, all’interno della rassegna “This Is US”, anche una giornata dedicata a questo tema.

L’evento si svolgerà con un format particolare: una sorta di Human Library dislocata in tre ambienti diversi della struttura nei quali ascoltare storie e testimonianze di mobilità di persona. L’obiettivo è quello di incentivare la propensione al viaggio come metodo di scoperta di sé e del mondo nei giovani del territorio e condividere canali sicuri per poterlo fare serenamente.

A questo proposito, oltre alle proposte degli scambi Erasmus+ e dei training courses, altre attività da scoprire saranno le Youth Participation Activities, il Servizio Civile Estero, il Corpo di Solidarietà Europeo, il Discover EU, InterRail, ma anche i campi di volontariato promossi da Legambiente e molte altre. Al termine dell’evento, alle 18, sarà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo alla Caffetteria della Cittadella dei Giovani.

Cittadella incontra l’Edileco RUN24

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre Cittadella si sposta invece in piazza Chanoux, “colorandosi” di arancione, nella grande festa di sport e divertimento della EdilecoRUN24. Sabato, alle 20.30, il “salotto buono” di Aosta vedrà la The Cypher Battle, spettacolo di due ore in cui otto ballerini di Street Dance si sfideranno a colpi Hip Hop, Breaking, Electro Dance, Locking, Popping, Waacking, Vogueing e molte altre discipline.

E non è tutto: anche quest’anno la Cittadella parteciperà alla corsa non competitiva a squadre. Ovviamente il gruppo sarà presente in piazza Chanoux con un simpatico stand aperto a tutti in cui si potrà passare a salutare il team di Cittadella, chiedere informazioni o semplicemente conoscere il gruppo dietro a questi anni di gestione.