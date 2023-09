La Mostra “Robert Capa. L’opera 1932-1954” prorogata sino al 22 ottobre

Data la grande affluenza di visitatori e le molteplici richieste di visite didattiche per le scuole, l’esposizione Robert Capa. L’opera 1932-1954, presso il Centro Saint-Bénin di Aosta, è stata prorogata fino al 22 ottobre 2023.

Il visitatore può osservare le immagini di guerra che hanno forgiato la leggenda di Capa. La mostra si articola in 9 sezioni tematiche: Fotografie degli esordi, 1932–1935; La speranza di una società più giusta, 1936; Spagna: l’impegno civile, 1936–1939; La Cina sotto il fuoco del Giappone, 1938; A fianco dei soldati americani, 1943–1945; Verso una pace ritrovata, 1944–1954; Viaggi a est, 1947–1948; Israele terra promessa, 1948–1950; Ritorno in Asia: una guerra che non è la sua, 1954.

C’è inoltre sarà la possibilità di ammirare l’utilizzo finale delle immagini di Capa, ovvero le pubblicazioni dei suoi reportages sulla stampa francese e americana dell’epoca e gli estratti di suoi testi sulla fotografia, che tra gli altri toccano argomenti come la sfocatura, la distanza, il mestiere, l’impegno politico, la guerra.

Inoltre, sono disponibili gli estratti di un film di Patrick Jeudy su Robert Capa in cui John G. Morris commenta con emozione documenti che mostrano Capa in azione sul campo e infine la registrazione sonora di un’intervista di Capa a Radio Canada.

Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 4 euro.

Mostra inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.