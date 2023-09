Le Comité exécutif de l’Espace Mont-Blanc s’est rencontré à Orsières

L’Assessorat aux ouvrages publics, au territoire et à l'environnement informe que le Comité exécutif de l’Espace Mont-Blanc s’est réuni la semaine dernière à Orsières, dans le Canton du Valais, à la veille du Combat des Reines transfrontalier tenu samedi à La Fouly.

L’Assesseur Davide Sapinet a participé à la séance en tant que Vice-Président de la Conférence transfrontalière Mont-Blanc, avec ses homologues Eric Fournier, Président de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, et Eric Bianco, Chef du Service de l’économie, du tourisme et de l’innovation du Canton du Valais. Ont également participé, sur des points ponctuels à l’ordre du jour, le Président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay et, en visioconférence, l’Assesseur régional aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne, Luciano Caveri.

La journée de travail a permis aux Vice-Présidents de discuter les objectifs politiques et les moyens opérationnels pour améliorer et pérenniser la coopération entre les territoires du Mont-Blanc, à travers la création d’un Groupement européen de coopération territoriale (GECT). Le GECT, outil juridique créé par le Parlement européen, vise à faciliter et promouvoir la coopération, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.

«Concrètement, douer l’Espace Mont-Blanc d’un GECT permettra de simplifier le portage des projets communs et d’apporter une vraie plus-value aux communes concernées, affirme l’Assesseur Davide Sapinet, dans une multitude de sujets allant de l’adaptation aux changements climatiques, aux pratiques des activités de montagne, à la valorisation du milieu montagnard, sans oublier l’implication des jeunes ».

Les échanges ont ensuite porté sur les nombreuses initiatives de coopération réalisées et en cours, et notamment sur le Réseau des patrimoines naturels et culturels de l’Espace Mont-Blanc, né dans le cadre du projet PITER PARCOURS « Interprétation du patrimoine naturel et culturel» (Interreg France-Italie Alcotra 2014-2020.).

Ce réseau regroupe des professionnels et des structures telles que, en Vallée d’Aoste, le Musée régional des Sciences naturelles, le Jardin alpjn Saussurea, la Maison Bruil à Introd et la Maison Musée Berton à La Thuile. Les Vice-Présidents de l’Espace Mont-Blanc ont décidé de soutenir cette expérience et de faire poursuivre les activités communes au-delà de la période de financement européen, en signant une Charte qui engage l’Espace Mont-Blanc à animer et pérenniser le Réseau pour les années à venir.