Courmayeur: Les Nuits en Or 2023 - Dal 20 al 22 settembre

AIACE VDA, l’associazione valdostana di promozione sociale per promuovere e divulgare la cultura cinematografica, è entrata da quest’anno a far parte del circuito delle Notti d’Oro, la più importante rassegna mondiale di cortometraggi promossa dall’Académie des César e dall’Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello.Il programma delle Notti d’Oro, che nasce per aggregare i migliori cortometraggi premiati ogni anno da oltre 30 Accademie di Cinema all’interno della propria produzione nazionale, è ospitato nella sua interezza da diverse Accademie internazionali e proiettato nelle loro capitali e non solo.In Italia, l’evento è portato in varie città dall'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Da quest’anno, grazie al contributo del Comune di Courmayeur, AIACE VDA ha promosso l’accesso della Valle d’Aosta tra le tappe nazionali di questa importante manifestazione cinematografica con la volontà di raccontare e promuovere il cinema più premiato dalle maggiori Accademie di cinema internazionali, condividere una fotografia del cinema emergente e offrire una vetrina audiovisiva multiculturale che rappresenta un viaggio alla scoperta e alla promozione di tanti talentuosi registi.

I cortometraggi saranno proiettati durante le serate del 20, 21 e 22 settembre 2023 presso il Courmayeur Cinema alle ore 18.30 e alle ore 21.00, per un totale di sei proiezioni in lingua

originale con sottotitoli in italiano e interamente gratuite. Saranno offerti momenti conviviali di aperitivo tra una proiezione e l’altra direttamente nel foyer del cinema.

Il programma completo di quest’anno accoglie in totale una selezione di 30 opere provenienti dai Paesi più disparati, con una proposta di più di 10 ore di cortometraggi che aprono gli orizzonti più

vasti, vincitori dei premi equivalenti ai César assegnati dalle proprie Accademie di Cinema (Bafta, David di Donatello, Goya, Magritte, Oscar...).

Le proiezioni saranno introdotte da Alessia Gasparella, direttrice artistica e presidente di AIACE VDA, oltre che programmatrice di numerosi festival italiani e internazionali, che sottolinea il

valore dell’evento nella regione valdostana: «Con Le Notti d’Oro vogliamo portare in Valle d’Aosta il meglio del cinema d’autore contemporaneo mondiale. Il cortometraggio è una delle esperienze ed espressioni cinematografiche più distintive dell’anima di AIACE VDA e presentare nella nostra regione i corti più premiati dalle principali Accademie di cinema internazionali rappresenta un importante traguardo.»

Il programma completo è consultabile al link - CLICCA QUI

In occasione della manifestazione, sono stati attivati diversi partenariati, sia per moltiplicare i canali di comunicazione dell’iniziativa, sia per offrire al pubblico un’esperienza più completa e

stratificata. Il Comune di Courmayeur supporta l’iniziativa, il Cinema di Courmayeur ospita l’iniziativa nei propri spazi a disposizione a titolo gratuito, la Consulta Giovani della BCCV

proporrà le proiezioni come attività per i propri associati; Film Commission Vallée d’Aoste diffonderà la notizia dell’evento e la direttrice Alessandra Miletto sarà coinvolta durante i dibattiti

che chiuderanno le proiezioni; AostaSera sarà media partner della rassegna. Le tre serate si inseriscono all’interno del palinsesto delle iniziative nazionali del Dono Day, portato in Valle

d’Aosta dal CSV VDA.

