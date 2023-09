Bonus formazione e autoformazione personale docente

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Giunta regionale ha approvato le disposizioni procedurali e le modalità di presentazione delle istanze per l’erogazione dell’importo di 500 euro destinato alla formazione e autoformazione del personale docente negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compresi.

Il provvedimento è riferito ai docenti che, negli anni scolastici indicati, sono stati assunti con contratto a tempo determinato in servizio fino al termine delle attività didattiche ed educative (30 giugno) o dell’anno scolastico di riferimento (31 agosto).

Le istruzioni e i fac-simile delle istanze (anche in formato editabile), il cui termine di presentazione è fissato per le ore 14.00 di martedì 31 ottobre 2023, sono disponibili su webécole, nella sezione dedicata al bonus 500 euro.

L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile informa che venerdì 22 settembre 2023 alle ore 16,00, presso la Sala Maria Ida Viglino al piano terreno del Palazzo regionale ad Aosta, si terrà la consegna dei Diplomi di Qualifica per il “Responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro – Disability Manager”.

Il progetto, ideato per favorire l’inserimento nelle realtà aziendali valdostane di persone con disabilità e in situazione di svantaggio, ha permesso di formare e qualificare 26 persone, tra dipendenti di Enti pubblici, Aziende private e Cooperative sociali, che hanno quindi acquisito competenze per facilitare e sostenere l’inserimento lavorativo di persone con particolare fragilità all’interno dei propri contesti lavorativi.

Considerato il riscontro positivo e il numero di richieste pervenute, l’Assessorato propone un secondo percorso formativo che sarà gestito da Progetto Formazione e Consorzio Trait d’Union. E’ possibile presentare domanda di iscrizione al nuovo percorso formativo “Dima 2 - Disability Manager 2023” fino al 4 ottobre 2023.

Tutte le informazioni, nonché il modulo di iscrizione sono disponibili al link https://lavoro.regione.vda.it/imprese/corso-di-formazione-per-disability-manager e sul sito dell’ente raggiungibile all’indirizzo www.progettoformazione.org. Sono disponibili 25 posti. Il percorso avrà la durata di 80 ore e l’individuazione dei partecipanti avverrà prioritariamente tra coloro risultati in eccedenza rispetto alla disponibilità del percorso precedente e che confermeranno la propria adesione.