Intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il SAGF e il PGHM di Chamonix per il recupero di un alpinista caduto in crepaccio nella zona dell'Aiguille Marbrées (Monte Bianco, versante francese)

Grazie ad una schiarita il Pghm ha recuperato l'alpinista estratto dal crepaccio e lo ha portato a Chamonix per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Ha riportato un politrauma. I compagni di cordata, illesi, sono stati portati a Courmayeur. Si evidenzia l'ottimo coordinamento dei soccorritori SAV, Sagf e Pghm per la riuscita del soccorso condotto in condizioni di difficoltà dovute alla natura dell'evento e anche dalla meteo avversa, che ha richiesto l'impiego di squadre da entrambi i versanti e l'utilizzo di elicotteri di sav e Pghm.

L'alpinista soccorso e la compagna di cordata sono due italiani. Lui preso in carico dal soccorso Pghm, lei illesa.