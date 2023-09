A causa delle condizioni meteo avverse – che hanno impedito anche l’avvicinamento dei soccorritori francesi – i soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e del SAGF sono stati portati in elicottero al Pavillon e da lì in funivia fino a Punta Helbronner. È quindi in corso un avvicinamento via terra per raggiungere il luogo dell’incidente. Seguono aggiornamenti.