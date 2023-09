Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, "Camminare nel cielo" apre l'edizione 2023

Venerdì 15 settembre a partire dalle 18,15 in piazza Chanoux ad Aosta avrà luogo l’evento di apertura dell’undicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste.

Cuore della serata sarà la spettacolare esibizione di Andrea Loreni, l’unico funambolo italiano specializzato in lunghi tragitti a grandi altezze, che attraverserà piazza Chanoux per due volte in senso nord-sud. La performance potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e, soprattutto, in presenza di forte vento. L’esibizione del funambolo è libera e gratuita.

La storia della piazza principale di Aosta, luogo protagonista dell’edizione 2023 e simbolo del tema Living Heritage - Patrimonio vivente, verrà inoltre raccontata attraverso un video appositamente creato che sarà proiettato per l’intera serata su due maxi-schermi.

A partire dalle ore 20, inoltre, avranno luogo delle visite accompagnate all’Hôtel de Ville e all’ Hôtel des États organizzate dalla Soprintendenza in collaborazione con il Comune di Aosta che permetteranno di scoprire le complesse vicissitudini del più importante spazio pubblico cittadino e del grande edificio che lo domina e lo caratterizza.

Per partecipare a queste visite è obbligatorio prenotare telefonando al numero 348 397 6575 (dal lunedì al venerdì 9-13).

