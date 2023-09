Corso di scultura su legno alla Maison Gargantua a Gressan

Il Comune di Gressan, con la collaborazione del Maestro Artigiano Dario Berlier, organizza un corso di scultura su legno nei locali della Maison Gargantua.

Per iscriversi, è necessario recarsi nell’ufficio Segreteria del Comune entro il 5 ottobre, allo scopo di compilare l’apposito modulo

Il corso è riservato ai residenti in Valle d’Aosta che abbiano compiuto i età 14 anni e che abbiano la disponibilità di proprio materiale e attrezzature. Avrà una durata di 50 ore e si svolgerà il venerdì, dalle ore 20 alle 23, a partire dal 20 ottobre 2023. Il costo di partecipazione è di 152 euro (compresi 2 euro di imposta di bollo. Una volta versata la quota di iscrizione, essa non sarà restituita.

Sarà attivato se ci sarà un minimo di dieci iscritti (ma non potranno essere più di 14). In caso di superamento del limite massimo, sarà stilata una graduatoria secondo le seguenti priorità, in ordine di importanza:

aver frequentato i corsi di scultura organizzati da questo Ente negli precedenti ma non per più di quattro anni; residenza nel Comune di Gressan; età anagrafica inferiore a 50 anni; non aver partecipato ad altri corsi di scultura; ordine cronologico di arrivo della domanda.

"Quello con il corso di scultura è un appuntamento sempre molto apprezzato - commenta il sindaco Michel Martinet - e le ragioni sono tante: la qualità della docenza innanzitutto, ma anche il contesto di Maison Gargantua, nel quale il corso si svolge e che è perfettamente coerente con la maestria artigianale insegnata".