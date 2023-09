10° Combat Espace Mont-Blanc Posta in arrivo association

Come ogni anno, L'Association Régionale Amis des Batailles de Reines organizza un bus per la trasferta. Partenza ore 7.30 dall'arena Croix Noire e ritorno in serata (ore 19.30 circa). Il costo è di 20€ a persona. Sarà possibile pranzare nei padiglioni in loco. Per prenotarsi, telefonare all'Association (366 167 5156).