Evento alla Biblioteca Salvadori di Aosta

Nell’ambito dell’iniziativa Plaisirs de culture, giovedì 21 settembre, a partire dalle ore 20.30, la Biblioteca regionale Bruno Salvadori organizza l’evento Biblioteca umana, bibliothèque vivante. Dove le persone diventano libri. Storie di acqua.

Con questa iniziativa, giunta quest’anno alla seconda edizione, la Biblioteca vuole portare l’attenzione dei cittadini sull’importanza dell’acqua per l’essere umano e, più in generale, per tutte le forme di vita del pianeta.

Il progetto Libri viventi, che si ispira alla Human Library, ideata in Danimarca nel 1993, promuove il dialogo attraverso la narrazione e il racconto, così da favorire il confronto e la reciproca comprensione tra persone diverse per età, professione, stili di vita ed esperienze personali.

All’evento sarà dedicata un’apertura serale straordinaria: dalle 20:30 alle 22:30, infatti, oltre ai consueti servizi, gli utenti avranno a loro disposizione dei libri del tutto inusuali. Non si tratta di libri cartacei e nemmeno digitali, ma di Libri viventi, persone che si occupano, per lavoro, studio o passione di temi legati all’acqua, che racconteranno le proprie esperienze a chi vorrà ascoltarli. Saranno molti e diversi gli argomenti trattati: agricoltura, archeologia, letteratura, musica, rabdomanzia, alpinismo, rafting e immersione subacquea; si potrà scoprire come funziona una segheria ad acqua, ma anche in che cosa consiste il rito del mate; si parlerà di biodiversità, passando dalla Valle d’Aosta al Pàramo colombiano; si potrà ascoltare il racconto di un custode di dighe, scoprire le tracce che l’acqua ha lasciato nei toponimi valdostani, oppure conoscere la storia di antichi mulini e rû che caratterizzano il paesaggio agricolo della regione.

Per prendere in prestito i Libri viventi, i lettori dovranno recarsi in biblioteca e, dopo aver consultato l’apposito catalogo, esposto all’ingresso, potranno prenotare, in quel momento, il libro vivente che vorranno ascoltare; ogni libro vivente avrà infatti un suo titolo, una copertina e un abstract per consentire ai lettori di scegliere fra i vari argomenti. Una volta effettuata la prenotazione il lettore troverà ad attenderlo il libro vivente prescelto e, seduti uno di fronte all’altro, narratore e ascoltatore daranno avvio all’incontro, che durerà circa 15 minuti, di cui 10 minuti dedicati al racconto e 5 al dialogo; nel corso della serata sarà possibile prendere in prestito più di un libro vivente.

Fra un libro vivente e l’altro sarà inoltre possibile partecipare ai laboratori di riciclo sul tema dell’acqua, destinati al pubblico dai 14 anni in su, che si svolgeranno nel foyer antistante la sala conferenze della biblioteca.

Anche la Sezione ragazzi ospiterà alcuni Libri viventi che parleranno ai bambini dai 4 anni in su di leggende legate all’acqua, di rû, di qualità delle acque, di microrganismi, di animali acquatici e della forza ed energia dell’acqua. I piccoli utenti della biblioteca potranno prenotare i libri viventi al bancone prestiti della Sezione ragazzi.

I bambini, a partire dai 3 anni, potranno inoltre partecipare a laboratori di riciclo e a piccoli esperimenti sul tema dell’acqua, che si svolgeranno nella sala merenda della Sezione ragazzi. Infine, nella sala conferenze della Biblioteca adulti e nel teatrino della Sezione ragazzi, saranno riprodotti in loop i due video vincitori del concorso Photeau&Videau 2021 indetto dal BIM - Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano.

Una marching band del gruppo musicale “Lo pander” condotto da Marilena Gallotti, percorrerà le vie del centro di Aosta mercoledì 20 settembre, alle 17.30, partendo dall’Arco d’Augusto, fino a raggiungere Piazza della Repubblica.

I libri viventi si prenotano in Biblioteca, il 21 settembre, a partire dalle 20.30, presso il bancone del prestito.

Tutti i servizi della biblioteca saranno disponibili, a eccezione del prestito dei libri di magazzino. Durante la serata non saranno aperte le sezioni Consultazione e Fonovideoteca.

Laboratori adulti e bambini a ingresso libero fino a esaurimento posti.