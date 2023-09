Comunicato-Corso per la formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati

La Difensora civica valdostana Adele Squillaci, nelle sue funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha aderito ad una Convenzione con la Garante regionale piemontese Ylenia Serra, unitamente all'Assessorato delle politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta e altri partner istituzionali tra i quali l'Università di Torino, per l'organizzazione della selezione e della formazione di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati.

Con la legge statale 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) è stata infatti prevista la possibilità per ogni Tribunale per i minorenni di nominare, in alternativa al tutore istituzionale, tutori volontari che, dopo un'attenta selezione e un'adeguata formazione, assumono la tutela di un minore straniero non accompagnato e sono inseriti in un apposito elenco presso il Tribunale stesso.

«Al 31 agosto 2023 - specifica la Garante valdostana, Adele Squillaci -, secondo dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultavano 21.710 minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Attualmente, compatibilmente con le possibilità ricettive delle strutture socio-sanitarie e del personale a diposizione, i bambini e ragazzi accolti in Valle d'Aosta sono 27 e si è verificato un aumento dell'accoglienza di minori dal 2022 al 2023.»

«Conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York, alla legge 47/2017 e al Testo Unico sull'immigrazione, la Regione è tenuta ad accogliere minori stranieri non accompagnati - prosegue la Garante -. Il tutore, come sottolineato dall'Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, è il nuovo punto di riferimento del minore, in particolare si tratta “della persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridicamente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi”, vigilando sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione del minore.»

Il corso si svolgerà per sei sabati consecutivi, a partire dal 4 novembre, con orario 9-13, presso il Campus universitario L. Einaudi di Torino. Sarà possibile, per quanto riguarda i frequentanti, seguire alcuni moduli da remoto, secondo il calendario e le indicazioni che verranno resi noti.

Gli interessati potranno presentare la domanda compilando il modulo reperibile sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, al link : https://www.cr.piemonte.it/dwd/organismi/garante_infanzia_adolescenza/2018/infanzia_modulo_domanda-bando_2-7-18(1).pdf

Il modulo è da restituire all'indirizzo mail garante.infanzia@cr.piemonte.it , compilato, sottoscritto e corredato da una copia di un documento di identità valido.

Sarà possibile chiedere ulteriori informazioni, contattando l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte al numero telefonico 011.5757303 o tramite mail garante.infanzia@cr.piemonte.it