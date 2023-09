Approvato il Codice Rosso contro le violenze di genere

Il Codice Rosso è stato rafforzato per migliorare la protezione delle vittime di violenza di genere e accelerare le indagini penali. La principale modifica apportata dalla legge è l'obbligo per le autorità di ascoltare la vittima entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia. Se questa scadenza non viene rispettata, il Pubblico Ministero ha il potere di revocare il fascicolo dell'indagine, ovvero di riassegnarlo ad un altro magistrato. Il provvedimento è stato approvato con 200 sì; astenuti Pd, Verdi e Sinistra: dopo l’approvazione del Senato, arriva l’ok definitivo della Camera.

L'obiettivo principale di questa legge è garantire una risposta più rapida alle denunce di violenza di genere. Si ritiene che una risposta tempestiva sia cruciale per proteggere le vittime da ulteriori abusi e per garantire loro una maggiore sicurezza. Spesso, le vittime di violenza sono minacciate o subiscono pressioni da parte degli autori dei reati, che possono essere partner o ex partner. Il Codice Rosso rafforzato mira a fornire una protezione più efficace in queste situazioni.

Tuttavia, la legge non è stata accolta con entusiasmo da tutti i partiti politici. Alcuni, come Italia Viva e Azione, pur riconoscendo l'importanza del rafforzamento del Codice Rosso, ritengono che sia insufficiente per affrontare la crescente escalation di aggressioni, violenze e femminicidi in Italia. Altri, come la deputata di M5S Daniela Morfino, hanno espresso dubbi sulla capacità della legge di risolvere completamente il problema e hanno chiesto azioni più ampie per fermare questa tragedia.

Le opposizioni avevano già espresso la loro contrarietà durante il voto in Senato, sottolineando che la velocità nell'ascolto delle vittime non è l'unica soluzione, ma che la qualità delle indagini e la competenza delle autorità coinvolte sono altrettanto importanti. Inoltre, alcune vittime potrebbero non sentirsi pronte a essere ascoltate entro 3 giorni e potrebbero essere preoccupate di non essere credute.

Il Codice Rosso rafforzato è una legge italiana che mira a proteggere le vittime di violenza di genere attraverso l'obbligo di ascoltare le denunce entro 3 giorni, ma è oggetto di dibattito politico sulla sua efficacia e sulla necessità di ulteriori misure per affrontare il problema della violenza di genere in modo più completo.