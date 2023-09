GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Le Gouvernement régional a donné avis favorable quant aux dénominations officielles des villages, des hameaux et des localités de la commune de Valtournenche.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stata approvata la bozza di accordo di collaborazione tra la Regione, per il tramite dell’ufficio di rappresentanza a Bruxelles, e l’Università della Valle d’Aosta per la realizzazione di uno studio sull’economia di montagna nell’ambito del progetto “A-Mont – Accordo quadro transfrontaliero montano”, finanziato dal programma Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027.

L’atto permetterà alla Regione la realizzazione di uno studio accademico sull’economia di montagna, al fine di dotarsi di un fondamento scientifico e tecnico a vantaggio della politica e delle sue decisioni, anche in un’ottica di contrasto allo spopolamento delle cosiddette “terre alte”.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI



È stata approvata la realizzazione di un corso di Baskin – Basket inclusivo rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado della Regione, da svolgersi nel corso dell’anno scolastico 2023/2024. Il corso in questione permette a giovani “normalmente abili” e a giovani “diversamente abili” con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) di apprendere metodologie per “giocare in squadra”, per inserirsi e organizzare un “gruppo”. Il corso, poi, favorisce la collaborazione e la messa in rete di scuole e di associazioni sul territorio, quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Minibasket Monte Emilius” di Aosta e l’Ente Italiano Sport Inclusivi (EISI).

È stato approvato il bando di selezione per l’assegnazione dei contributi a sostegno dell’attività e dei corsi delle bande musicali della Valle d’Aosta per il 2023-2024. L’intento, in un’ottica di trasparenza e imparzialità, è quello di rendere il sostegno pubblico più rispondente all’attività che la banda musicale si prefigge di eseguire in relazione anche ai costi ammissibili.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE



È stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di riqualificazione della s.r. n. 47 di Cogne in corrispondenza del Castello di Aymavilles. Con questo atto viene dato avvio alla fase progettuale esecutiva dei lavori che si inseriscono nell’ambito degli interventi promossi dall’Amministrazione regionale per la valorizzazione e fruizione integrata del patrimonio storico e archeologico connessi all’apertura del Castello di Aymavilles.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI



La Giunta regionale ha individuato l’Università della Valle d’Aosta quale ente di formazione per l’attivazione e l’erogazione del corso di formazione manageriale previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR. Con questo atto potrà essere attivato un corso di formazione manageriale rivolto a n. 9 manager e middle manager del Servizio Sanitario Regionale per consentire agli interessati l’acquisizione delle necessarie competenze e abilità manageriali e digitali per fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato.

Sono state approvate la disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta relative alle modalità organizzative per l’indicazione, la prescrizione, l’esecuzione e l’utilizzo di test nex-generation sequencing, nei soggetti con colangiocarcinoma non operabile o recidivato e il monitoraggio dei relativi esiti. Con l’adozione dell’atto la Regione potrà beneficiare, per gli anni 2023, 2024 e 2025, del fondo del Ministero della Salute per il finanziamento dei test NGS.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata la classificazione delle piste di sci di discesa e di slittino e le opere accessorie, nello specifico per l’innevamento programmato, nel comprensorio di Gressoney-La-Trinité, nel Comune di Gressoney-La-Trinité. Con questo atto vengono classificate delle nuove piste di discesa da sci “Diretta Stafal allenamento” e di slittino “Murmeltier” del comprensorio di Gressoney-La-Trinité che comporta l’individuazione delle piste e delle opere accessorie (opere per l’innevamento programmato) nel comprensorio sciistico e contestualmente modifica la precedente classificazione delle piste da sci “Diretta Stafal” e “Delle marmotte”.

Fonte: Presidenza della Regione – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste