Autoroutes et Route Blanches (A40, A411 et RN205) Les travaux de septembre

Du mardi 12 septembre au vendredi 10 novembre, sur la RN205 en direction de Genève/Mâcon, les équipes d'ATMB reprennent le programme de rénovation d’une portion de 1,2 km de chaussée située au défilé Sainte-Marie.

A compter du lundi 4 septembre jusqu’au vendredi 17 novembre, les équipes d'ATMB engagent la deuxième phase du programme de modernisation du Tunnel du Vuache (A40) qui durera six ans.

Des travaux de réaménagement des diffuseurs n°10 Bellegarde et n°17 Bonneville Zones Industrielles (A40) sont réalisés afin d’encourager et de faciliter le covoiturage.

Sur 2 km entre Scionzier et Marnaz (A40), nos équipes poursuivent les travaux de protection des zones de captage d’eau potable.