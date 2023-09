“Il mio Capo Nord…per il Sudan” Donnas - Alpe Bonze

I volontari di Emergency vi aspettano per una giornata all’insegna della solidarietà, per rivivere il folle viaggio di Gloria Cammarata, giovane volontaria del gruppo di Torino, che, in sella alla sua bicicletta, ha raggiunto il punto più a Nord dell’Europa.

Il ritrovo è previsto per le 9.00 alla stazione di Donnas. Seguirà una camminata con le guide dell’associazione Habitat, per raggiungere il rifugio Alpe Bonze (dislivello: 543 m, distanza: 4,5 km, difficoltà: E, durata: 2 ore soste escluse )

Pranzo a base di polenta concia o polenta con salsiccia, e dolce.

Nel primo pomeriggio, è prevista la proiezione del docu-film: “Il mio Capo Nord…per il Sudan”

L’escursione guidata, il pranzo e la visione del documentario prevedono il versamento della quota di 20 euro, di cui 5 destinati ad Emergency

È raccomandato un abbigliamento tecnico.

In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

366.3396082

338.8605294

rifugiobonze@gmail.com