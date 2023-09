Al via il 14esimo Corso per Allievi Forestali

Venerdì 15 settembre, a partire dalle ore 8.00 presso il Comando centrale del Corpo forestale della Valle d’Aosta, a Saint-Christophe, prenderà il via il 14° Corso per Allievi forestali.

Al termine del percorso formativo, che avrà la durata di 6 mesi, i 19 allievi in graduatoria potranno prendere servizio come Agenti forestali ed essere assegnati, in base alle esigenze, alle 14 Stazioni forestali presenti sul territorio.

“È con grande soddisfazione che diamo avvio a questo corso – dichiara l’Assessore Marco Carrel - che porterà, nella primavera del 2024, a un deciso rafforzamento della presenza sul territorio del nostro Corpo forestale, dando finalmente una risposta concreta, anche se non definitiva, alle sofferenze di organico che, da diverso tempo, gravano sul Corpo stesso.”

“L’assunzione in servizio di 19 nuovi Agenti forestali – prosegue l’Assessore Carrel - consentirà di potenziare il ruolo del Corpo per la tutela e la salvaguardia del nostro territorio, in settori di grande rilevanza come la gestione, conservazione e miglioramento del patrimonio forestale, la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, la gestione, conservazione e tutela della flora e della fauna, la gestione e la sorveglianza delle aree naturali protette della regione, la difesa idrogeologica e la tutela delle acque dagli inquinamenti.”

“Il 14° Corso per allievi forestali – conclude l’Assessore – evidenzia ancora una volta l'importanza strategica che il Corpo forestale della Valle d’Aosta attribuisce alla formazione professionale dei propri agenti nelle materie tecniche, spesso alquanto delicate, di competenza.