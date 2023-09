"Wiki Loves Monuments" arriva anche in Valle d'Aosta

Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico più grande al mondo, arriva in Piemonte e Valle d’Aosta anche nel 2023. Contribuire alla valorizzazione del patrimonio artistico italiano attraverso la sua digitalizzazione. Questo l’obiettivo della dodicesima edizione in Italia di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia, che coinvolge fotografi professionisti e amatoriali per documentare i monumenti italiani su Wikimedia Commons, Wikipedia e i progetti fratelli.

Protagonisti del concorso saranno quest’anno gli edifici religiosi, le cui foto andranno ad arricchire l’enciclopedia online e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo. Per questo nel 2023 il concorso, oltre che dai partner storici, è patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Curia Romana e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI).

Dopo l’edizione di successo del 2022, che ha visto una fotografia della Biblioteca Centrale di Torino premiata al concorso nazionale e una fotografia della Mole Antonelliana arrivata sesta a livello mondiale, gareggiando con foto di monumenti di tutto il mondo, nel 2023 le volontarie e i volontari del Piemonte hanno scelto di estendere il concorso anche alla Valle d’Aosta.

Visto il tema del concorso, ci saranno quest’anno oltre 9.300 nuovi edifici religiosi da fotografare in Piemonte e 650 in Valle d’Aosta.

“Wiki Loves Monuments ha da sempre un ruolo particolarmente importante in Italia, riconosciuto dai volontari dei progetti Wikimedia e da moltissime istituzioni – ha dichiarato Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia – Ogni anno il concorso ci ricorda quanto ancora ci sia da fare per rendere le foto di monumenti e opere d’arte veramente libere, accessibili e riutilizzabili da tutti. Grazie all’aiuto di molti fotografi, il tema del 2023 permetterà di documentare e valorizzare un vastissimo numero di edifici diffusi capillarmente nel nostro paese. Siamo grati a tutte le realtà che quest’anno hanno scelto di sostenere il progetto: dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Curia Romana e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, fino a ICOM Italia e FIAF che rappresentano musei e fotografi in Italia”.

Da quest’anno sarà poi disponibile la nuova app Wiki Loves Monumers Italia sviluppata con la collaborazione dei volontari di Wikimedia Italia. Con un design più completo e intuitivo, permetterà agli utenti di cercare i monumenti partecipanti al concorso per poi caricarne le foto. L’utente potrà filtrare i monumenti - distinti per tipologia ma anche per livello di documentazione su Wikimedia Commons - sia per trovare più facilmente quelli di cui caricare le foto che per farsi ispirare su quali andare a fotografare.

L’app si basa sulle mappe libere di OpenStreetMap e rielabora dati di Wikidata e Wikimedia Commons; è realizzata con software libero open source, quindi disponibile, modificabile e migliorabile da chiunque.