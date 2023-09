Niente multa se l'autovelox non è segnalato almeno un chilometro prima del posizionamento

Secondo la sentenza della Cassazione, resa nota il 31 agosto, una multa per eccesso di velocità può essere annullata se manca un cartello che segnala la presenza dell'autovelox almeno un chilometro prima del dispositivo.

La Corte ha stabilito che la distanza tra il cartello di segnalazione e l'autovelox è fondamentale. L'autovelox deve essere posizionato ad almeno un chilometro di distanza dal cartello e questo cartello deve essere ben visibile. In caso contrario, la multa emessa per superamento dei limiti di velocità può essere annullata, e non ci sarà il taglio dei punti sulla patente.

Questa decisione è stata presa in seguito a una causa legale tra l'Unione dei Comuni e un automobilista che aveva ricevuto una multa di 550 euro per eccesso di velocità e aveva subito la decurtazione dei punti sulla patente. L'automobilista ha fatto ricorso e ha vinto la causa, dimostrando che la distanza minima di un chilometro dovrebbe essere richiesta ogni volta che c'è un autovelox, non solo per il primo avviso della sua presenza.

Questa sentenza potrebbe aprire la strada a numerosi altri ricorsi da parte di automobilisti che hanno ricevuto multe simili. In sintesi, la decisione della Cassazione stabilisce chiaramente l'importanza della segnalazione adeguata e della giusta distanza tra il cartello e l'autovelox, mettendo in discussione le sanzioni emesse in assenza di tali requisiti.

Si regolino i comuni che hanno piazzato gli omini arancioni.