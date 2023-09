Aosta Pride torna con una settimana di eventi imperdibili

Dopo il grande successo della prima edizione, il Comitato Aosta Pride è orgoglioso di presentare questa nuova rassegna di cultura queer tra le montagne valdostane. L’occasione perfetta per chiudere in bellezze l’onda pride 2023, iniziata in primavera a Sanremo, che ha portato centinaia di migliaia di persone nelle piazze italiane.

Sabato 30 settembre ci sarà la partenza in grande stile con 2 appuntamenti. Alle 15.30, presso la biblioteca del Quartiere Dora, Francesco Pierri, nei panni della drag Cristina Prenestina, farà una lettura del suo libro “Nino il T-rex” con laboratorio creativo, dedicato a bambine e bambini.

Alle 21, al Théâtre de la Ville, si accenderanno i riflettori per il grande varietà di Cristina Prenestina: “Vale tutto!”.

In una giostra senza tempo, questa favolosa drag, tra le più apprezzate in Italia, ci condurrà, insieme allə performer di Latte Fresco (la serata queer romana più in voga del momento) e con la partecipazione della pole dancer aostana Simona Spataro, tra drag shows, stand-up comedy, giochi a premi, karaoke improbabili e coreografie impossibili, in una baraonda di successi della tv del passato e del presente.

Domenica 1 ottobre sarà la volta del workshop teatrale, con la compagnia milanese ATIR e il Collettivo King, che indagheranno il “lato maschile”, in un laboratorio aperto a tutte e tutti, per immergersi nel mondo dei Drag King.

Lunedì 2 alle 18 tornerà l’appuntamento con l’approfondimento, grazie alla collaborazione con l’UniVda. La saggista e storica attivista femminista Lea Melandri ci parlerà di come il corpo fosse il campo di battaglia per la a sfida del femminismo degli anni ’70.

Anche quest’anno non mancherà il Cinema, con ben due appuntamenti. Il primo, in collaborazione con la Sardegna Film Commission, porterà martedì 3 ottobre, sullo schermo della Cittadella dei giovani, la pellicola “La sposa nel vento” di Giovanni Coda, un film che tratta il tema della violenza di genere e del femminicidio, con la partecipazione di Lorenzo Balducci e di Serra Yılmaz, l’attrice turca musa di Ferzan Özpetek.

Mercoledì 4 alle 21, presso il CSV, il filosofo Lorenzo Gasparrini creerà uno spazio di crescita e confronto con l’incontro “Il peso delle parole: il potere discriminante del linguaggio”.

La mattina seguente l’incontro verrà replicato per le classi delle scuole valdostane presso la Cittadella dei giovani.

Tornano poi, giovedì 5 alla biblioteca Ida Desandré di viale Europa, i cortometraggi Cinequeer, in collaborazione con il Festival Orlando di Bergamo.

Venerdì 6 e sabato 7 alla Bocciofila del quartiere Cogne spazio ai libri: verranno presentati “Diecimila chilometri più in là” di Benedetta Renier, il racconto della storia d’amore di una ragazza italiana e una cinese, che cresce nonostante i 10.000km di distanza, tra grattacieli asiatici e palazzi italiani, e “Barba”, la graphic novel di Alec Trenta, la storia di come una barba sia diventata il simbolo di una seconda nascita e di come l’autore scopre che “la vera domanda non è cosa significa essere uomo o cosa significa essere donna, ma cosa significa essere sé stessi”.

Il programma 2023 si chiuderà sabato 7, alle 21.30 al De la Ville, con la pungente comicità di Daniele Gattano, lo stand up comedian conosciuto per le sue partecipazioni a “Colorado” (Italia1), su Real Time ai “Diversity Media Awards”, a “Stand-up comedy” su Sky – Comedy Central, “Battute?” su Raidue e ancora su Sky per “Zelig C Lab” e “Il Salotto con Michela Giraud”.

Gattano porterà il suo spettacolo “Male male”, lo sfogo di un trentenne non troppo entusiasta della vita, per lo meno della sua.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Alcuni richiedono la prenotazione, che è già possibile al link https://www.aostapride.it/ o tramite la piattaforma Eventbrite.

Questo programma è possibile grazie al supporto del Comune di Aosta e della Consigliera di parità della Valle d’Aosta. Le proiezioni cinematografiche sono realizzate grazie al contributo della Film Commission valdostana.

Aosta Pride week 2023 è patrocinata dal Comune di Aosta, dalla Consigliera di parità della Valle d’Aosta, dal Celva e dall’Università della Valle d’Aosta.

Il Comitato Aosta Pride è formato da Arcigay Valle d’Aosta Queer Vda, Aiace Vda, Anpi Vda, Associazione Quartiere Cogne, Arci Valle d’Aosta, Cgil Vda, Dora donne in Vda e Non una di meno Vda.