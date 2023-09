Tunnel du Mont Blanc : les travaux de rénovation de la voûte sont reportés dans l'attente de la remise en circulation de l'A43

Initialement programmé le lundi 4 septembre 2023, le démarrage des travaux de rénovation de la voûte est reporté en raison de la fermeture du tunnel du Fréjus aux poids-lourds.

Conformément aux annonces de M. le ministre des transports, Clément Beaune, la priorité est donnée au maintien des échanges entre la France et l’Italie.

Aussi, le Tunnel du Mont Blanc restera ouvert le temps nécessaire à la réouverture au trafic en toute sécurité de l’A43 et du tunnel du Fréjus aux poids-lourds. Ce temps nécessaire est estimé sous 8 jours, si les conditions techniques et climatiques le permettent.



Plus de 60 ans après son percement, le Tunnel du Mont Blanc est le premier grand tunnel européen à engager des travaux de rénovation profonds sur 600 mètres de voûte.

Tunnel du Mont Blanc | Attente en direction de la France et de l'Italie | en raison du fort trafic estival et de la fermeture du tunnel du Fréjus pour les poids lourds

En raison du fort trafic touristique et de la fermeture du tunnel du Fréjus pour les poids lourds, l’attente est importante à l’entrée du tunnel du Mont Blanc pour rejoindre la France et l’Italie.

Pour connaitre le temps d’attente avant de traverser le tunnel :

Téléchargez l’ appli TMB Mobility : https://l.ead.me/geietmb

: https://l.ead.me/geietmb Sur la page d’accueil du site atmb.com, cliquez sur

Pour consulter les prévisions de trafic, heure par heure : https://www.tunnelmb.net/fr-FR/interruptions-et-pr-visions

Toutes les équipes d’Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc sont mobilisées pour vous accompagner en toute sécurité sur la route de vos vacances.

Mieux comprendre l’attente au Tunnel du Mont Blanc :

Le Tunnel du Mont Blanc est un passage clé vers l’Italie pendant les vacances d’été. Jusqu’à 8 000 familles italiennes, françaises et suisses le traversent chaque jour.

✅ Pour garantir la sécurité dans le tunnel, il est primordial de respecter la règle du « cadencement » : c’est la régulation du trafic à chaque entrée du tunnel, pour que le nombre de véhicules à l’intérieur du tunnel en même temps reste toujours limité, même en cas de fort trafic.

Il s’agit de garantir la capacité d’accueil des abris de secours en cas d’événement et ensuite de permettre aux équipes d’intervenir plus facilement et dans les meilleures conditions sur le véhicule concerné.

Pour cela :

Les barrières de péage s’ouvrent toutes les 8 secondes et permettent au véhicule qui rentre dans le tunnel de respecter une distance de 150 mètres avec le précédent.

Pour conserver cette distance, des lumières bleues sont présentes tout le long du trajet, ce qui permet au conducteur de garder un repère.

Ce cadencement est d’autant plus nécessaire en période de forte affluence, ce qui explique les temps d’attente souvent constatés lors des grandes migrations touristiques.