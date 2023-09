Ma quanto costa una dieta?

La questione del costo di una dieta è una preoccupazione comune, specialmente quando si considerano prodotti dietetici e consulenze professionali. L'associazione dei consumatori, Federconsumatori, ha condotto un'analisi dei costi per capire quanto può costare seguire una dieta. Ecco alcuni dati rilevanti:

Prodotti Dietetici: Secondo Federconsumatori, l'utilizzo di prodotti "light" e "proteici" può aumentare notevolmente il costo della spesa alimentare. Ad esempio, il pane proteico costa in media il 45% in più rispetto al pane normale, mentre la pasta proteica è più costosa del 164% rispetto a quella tradizionale. I biscotti proteici possono costare addirittura il 242% in più rispetto a quelli convenzionali. Questa differenza di prezzo non è sempre giustificata dalla qualità degli ingredienti, ma spesso dipende dalla domanda elevata per questi prodotti.

Consulenza da Professionisti: Se si decide di consultare un nutrizionista o un dietologo per una dieta personalizzata, bisogna considerare anche i costi delle visite. Federconsumatori stima che una prima visita da un nutrizionista possa costare in media 97 euro, mentre per un dietologo il costo è di circa 155 euro. Inoltre, ci possono essere costi aggiuntivi per le visite di controllo.

Aumento dei Prezzi Alimentari: L'aumento dei prezzi alimentari è un altro fattore da considerare. L'inflazione ha colpito i prodotti alimentari di largo consumo, con aumenti significativi per alcune categorie, come lo zucchero (+46%), il riso (+32,4%), e l'olio d'oliva (+26,6%). Questo può influenzare il costo complessivo della spesa alimentare.