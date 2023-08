Il ministro Musumeci ospite di “Protagonisti a Courmayeur” per parlare di crisi climatica

La rassegna di appuntamenti al Jardin de l’Ange a Courmayeur prosegue con un altro appuntamento legato ai temi ambientali e alla crisi climatica.

Venerdì 1° settembre con inizio alle ore 18:00, si terrà l’incontro dal titolo “Proteggere l’Italia dalla crisi climatica” con l’intervento di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, intervistato dal giornalista Giuseppe Caporale, autore del libro Ecoshock.

L’incontro cercherà di esplorare le soluzioni da mettere in campo per proteggere il Paese dall’emergenza climatica e le policy più efficaci per affrontare le sfide generate dal riscaldamento globale.

Il libro “Ecoshock, come cambiare il destino dell’Italia al centro della crisi climatica”, edito da Rubbettino, documenta i rischi che l’impatto del cambiamento climatico avrà sull’Italia, una delle prime vittime in Europa del riscaldamento globale. Nel libro, Giuseppe Caporale, Direttore dell’Osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia, ha ascoltato decine di esperti e analizzato oltre novanta dossier relativi a casi puntuali in cui gli effetti del cambiamento climatico hanno già prodotto gravi stravolgimenti.

Il format “Protagonisti a Courmayeur”, nato su iniziativa di CVA S.p.A., con il contributo di Courmayeur Mont Blanc, della Fondazione Courmayeur Mont Blanc e di aCOURMA!, vuole essere un'occasione per immergersi in dibattiti sui grandi temi di attualità in un confronto diretto con professionisti, autori, economisti, sociologi, giornalisti, ricercatori, personaggi di spicco delle istituzioni e della società. L’appuntamento è presso Jardin de l’Ange a Courmayeur ogni fine settimana fino al 18 settembre 2023.

Il programma completo della rassegna Protagonisti a Courmayeur è sempre aggiornato e consultabile al sito www.protagonistiacourmayeur.org