Anche quest’anno, in occasione della “Settimana europea della mobilità”, Fiab Aosta à Vélo, in collaborazione con il Comune di Aosta, propone una CACCIA AL TESORO IN BICICLETTA per scoprire Aosta. L’iniziativa sarà presentata nel corso della conferenza stampa nel salone ducale del Comune di Aosta giovedì 31 agosto alle 14.30.

Il ritrovo degli iscritti alla caccia al tesoro è fissato alle 15.30 nel gazebo del parco Lussu (giardini della stazione) – per le informazioni sulla gara, con inizio della caccia alle 16.00.

La partecipazione è aperta ad adulti e minorenni, purché accompagnati da un adulto responsabile.

Il percorso è di circa 10 km con andamento pianeggiante e si svolge in gran parte su pista ciclabile o su strade 30 o nell’area del centro storico a traffico limitato.

Sono previsti premi modesti… ma per tutti, oltre al tesoro per la squadra vincitrice.

Il regolamento è reperibile sul sito www.fiabaostavelo.it

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria entro il 14 settembre.

E’altresì obbligatoria l’assicurazione RC e Infortuni: soci Fiab (infortuni) 2 €; non soci (RC e infortuni) 3 € da versare al momento dell’iscrizione o prima dell’inizio della gara.

Informazioni e iscrizioni ai numeri 335.6208357 / 347.3217312. Nei giorni di mercoledì 6 e 13 settembre dalle 17 alle 19 è possibile iscriversi al desk Fiab nei locali del CSV, via Xavier de Maistre 19, Aosta

Si ringraziano per il supporto organizzativo e i premi offerti: Edileco, The Place, Gelateria Dolce Terapia, Bocciofila Q.Cogne, Daniele Vallet, Le Château edizioni.