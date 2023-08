"Estate X" di Daniele Silvestri fa tappa nel parco Puchoz

Un nuovo grande appuntamento arricchisce il cartellone di “Communété” nel periodo a cavallo tra la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale ad Aosta. Si tratta del concerto che il cantautore Daniele Silvestri terrà nella serata del prossimo venerdì 29 settembre all’interno del Parco Puchoz.

L’evento, realizzato in collaborazione con l’Assessorato regionale Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Office régional du tourisme e l’associazione Ascom Aosta, si pone a corollario della seconda edizione del Mercato europeo, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre nelle piazze Narbonne e Plouve e nelle vie Garibaldi e Torino.

Lo spettacolo dell’artista romano, 55 anni compiuti da pochi giorni, fa parte del tour “Estate X” che sta girando la Penisola da giugno dopo il successo di “Teatri X” per far conoscere al pubblico i brani di “Disco X”, decimo e ultimo album in studio del cantautore: undici canzoni (più una traccia fantasma) cui hanno collaborato Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg mc, Fulminacci, Giorgia, i Selton e Wrongonyou.

Il concerto avrà un costo del biglietto particolarmente contenuto, fissato nella cifra di 10 euro. Le prevendite saranno aperte a partire dalla serata odierna sul circuito Ticketone.

«Per l’Amministrazione comunale – dichiara l’assessora alla Promozione turistica del Comune di Aosta, Alina Sapinet – il concerto di Daniele Silvestri rappresenta la classica “ciliegina sula torta” di una stagione estiva che ha visto la città di Aosta ritornare ad essere una meta particolarmente gradita dai visitatori a livelli di presenze pre-pandemici, anche in virtù di un calendario di manifestazioni ed eventi particolarmente ricco ed accattivante realizzato in collaborazione con diversi partner pubblici e privati. Al tempo stesso, l’esibizione dell’artista romano vuole anche essere un benaugurante lancio della stagione autunnale che culminerà nell’atteso appuntamento del Marché Vert Noël».

«Positiva la collaborazione tra l’Assessorato al Turismo, il Comune di Aosta e la nostra associazione – commenta il Presidente di Ascom Aosta, Ermanno Bonomi – il concerto di Daniele Silvestri rappresenta un valore aggiunto anche all’apertura del Mercato Europeo prevista nella stessa data. Siamo felici di poter accogliere un fine settembre particolarmente animato per la nostra città. Il mercato Europeo offrirà ai visitatori un vero e proprio viaggio enogastronomico intorno al mondo. Per il futuro confidiamo nel consolidamento di tale collaborazione tra le parti in quanto riteniamo che le sinergie portino sempre ad ottimi risultati».

«Sono lieto di poter affermare - afferma l’assessore al Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Giulio Grosjacques - che il concerto del cantautore Daniele Silvestri, che arricchirà con la sua performance l’atteso evento del Mercato Europeo di Aosta di fine settembre, è frutto di una fattiva collaborazione tra il nostro Assessorato, l’Office Régional du Tourisme, il Comune di Aosta e Ascom Confcommercio. Credo fermamente che occorra operare al meglio per realizzare progetti in stretta collaborazione e sinergia sia con l’Amministrazione del Comune di Aosta che con i rappresentanti dell’imprenditoria privata affinché la promozione turistica del nostro capoluogo e della nostra regione sia efficace e produca dei risultati in termini di presenze di turisti e visitatori sul territorio».