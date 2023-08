Aosta: Presto semaforo verde per progetto marciapiede e rotonda a Signayes

A breve la Giunta comunale di Aosta approverà il progetto definitivo per migliorare la sicurezza dei pedoni che si recano sulla collina di Aosta e dei pellegrini che percorrono la Via Francigena nel tratto tra il Colle Gran San Bernardo e Aosta, in particolare lungo la regione di Saraillon.

Il progetto prevede la costruzione di marciapiedi lungo l'ex SS 27, nel tratto che va dal Viale Gran San Bernardo fino all'incrocio con la "regionale" di Excenex.

Una parte fondamentale del progetto è anche la creazione di una nuova rotonda presso l'incrocio con Via delle Betulle.La realizzazione del progetto è stata affidata allo Studio Associato Zimatec e all'ing. Davide Touscoz.

Durante la fase di pubblica visione del progetto, sono state accolte e considerate due osservazioni provenienti dai proprietari delle aree soggette a esproprio. Questo sottolinea l'importanza di coinvolgere la comunità locale e di prendere in considerazione le preoccupazioni degli interessati quando si tratta di progetti di infrastrutture.

Corrado Cometto, assessore comunale alle opere pubbliche

Nel prossimo futuro, si prevede che il progetto esecutivo sarà approvato e i lavori saranno appaltati. Per finanziare questo intervento, è stato predisposto un piano finanziario che ammonta a circa 2,62 milioni di euro. Questo investimento riflette l'impegno del Comune di Aosta per migliorare la sicurezza e l'accessibilità per i pedoni e i pellegrini lungo questa importante tratta, contribuendo a rendere il percorso più sicuro e agevole per tutti coloro che lo utilizzano.

La costruzione di marciapiedi e la creazione di una nuova rotonda saranno sicuramente passi significativi per aumentare la sicurezza stradale e l'accessibilità per i pedoni e i pellegrini che si spostano lungo questa via. Il progetto non solo migliorerà la sicurezza di coloro che si recano sulla collina di Aosta e lungo la Via Francigena, ma rappresenterà anche un contributo tangibile alla sicurezza stradale complessiva nella zona.