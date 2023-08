Scoperto come sbugiardare i pinocchi

Ricercatori hanno scoperto una tecnica notevolmente efficace per rilevare le menzogne che potrebbe rivoluzionare diversi ambiti, dalla psicologia alle relazioni umane. La strategia fondamentale è quella di distogliere l'individuo sospettato attraverso un compito secondario durante l'interrogatorio. Questa tecnica si basa sulla riconosciuta premessa che mentire richiede un considerevole sforzo cognitivo, molto più dell'esporre la verità.

L'idea chiave consiste nell'impedire al bugiardo di concentrarsi completamente sulla creazione di storie false, costringendolo a dividere la sua attenzione tra la formulazione delle dichiarazioni mendaci e il compito secondario. Questa frammentazione dell'attenzione rende le menzogne meno coerenti e più facilmente identificabili.

Il professor Aldert Vrij, dell'Università di Portsmouth, ha guidato uno studio di 15 anni dimostrando che destabilizzare chi mente può rivelarsi una strategia efficace per rilevare la disonestà.

Nello specifico, l'esperimento coinvolse 164 partecipanti che affrontarono questioni controverse, dall'immigrazione alla Brexit e Boris Johnson. Alcuni partecipanti dovevano parlare sinceramente, mentre ad altri veniva richiesto di mentire.

Sorprendentemente, i racconti dei bugiardi risultavano meno convincenti e meno chiari, specialmente quando sottoposti a un compito secondario.

Questa ricerca, pubblicata nell'"International Journal of Psychology & Behavior Analysis," offre una visione nuova e sorprendente su come individuare le menzogne, suggerendo che questa tecnica potrebbe avere un profondo impatto non solo nella psicologia, ma anche nelle dinamiche relazionali, dalle coppie alle trattative internazionali.