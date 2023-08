Aosta: La Giunta Nuti ha dato il via libera alle luminarie natalizie

L'iniziativa presa dalla Giunta Comunale di Aosta di approvare le luminarie natalizie che enfatizzano gli aspetti storico-culturali della capitale della Valle d'Aosta e delle sue frazioni rappresenta un'importante decisione per celebrare la stagione natalizia e coinvolgere la comunità locale.

Le zone interessate all'intervento spaziano in modo ampio, coinvolgendo le vie principali come Aubert, De Tillier, Croce di Città, Porta Pretoria, Sant’Anselmo, e molte altre. Questa scelta di includere diverse strade e piazze mostra un impegno nell'abbellire e valorizzare diverse parti della città, rendendo l'atmosfera natalizia accessibile a un'ampia gamma di residenti e visitatori.La decisione di coinvolgere ditte specializzate nel settore per il noleggio, l'installazione e la rimozione delle luminarie evidenzia la volontà di garantire un allestimento professionale e di alta qualità.

L'utilizzo di elaborati di dettaglio preparati dai tecnici comunali indica un approccio ben pianificato e mirato per garantire che l'intero processo sia gestito con efficienza.

L'importo di circa 154 mila euro è un investimento significativo, ma il valore che le luminarie possono aggiungere alla città, sia in termini di attrattiva per i visitatori che di coinvolgimento dei residenti, potrebbe giustificare questa spesa.

È altrettanto importante notare che le luminarie non saranno limitate al solo centro cittadino, ma si estenderanno anche alle frazioni collinari come Arpuilles, Excenex, Signayes, e Porossan - La Chapelle.

Questa scelta dimostra un impegno a coinvolgere anche le comunità al di fuori del nucleo urbano e a diffondere lo spirito natalizio in tutto il territorio comunale.

Complessivamente, questa iniziativa sembra ben pensata e mira a creare un'esperienza natalizia coinvolgente e memorabile per i cittadini di Aosta e per coloro che visiteranno la città durante la stagione.

L'attenzione ai dettagli, l'ampia copertura geografica e l'utilizzo di esperti nel settore dovrebbero contribuire a rendere questa iniziativa un successo.