Contributi agricoli sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti

La Corte dei Conti e la Guardia di Finanza contestano contributi per milioni di euro riguardanti l'applicazione dei criteri per l'erogazione di aiuti agli allevatori valdostani nelle rassegne zootecniche, basati sulla legge regionale del 3 agosto 2016.

In particolare, sarebbe stata riscontrata un'irregolarità nell'assegnazione di contributi ai sensi della legge, che prevede una destinazione complessiva di due milioni e mezzo di euro all'anno per i premi.

Sono in corso le notifiche indirizzate adiversi destinatari, tra cui dirigenti e funzionari dell'assessorato dell'Agricoltura, politici e membri delle giunte regionali.

Tra questi, spicca il nome di Renzo Testolin, che è stato assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate dal 10 gennaio 2018 al 25 giugno 2018, ed è attualmente il Presidente della Giunta.

Anche altri politici, ex amministratori, e membri delle giunte regionali delle 14esima e 15esima legislatura della Valle d'Aosta sono stati oggetto di notifica.L'indagine è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Aosta su delega della Procura regionale della Corte dei Conti.

Le notifiche inviate non sono un avviso di garanzia ma rappresentano una proroga investigativa per ulteriori approfondimenti dell'inchiesta. Alcuni degli aspetti contestati riguardano l'applicazione non corretta dei criteri previsti dalla legge per l'erogazione dei contributi agli allevatori.

Tra gli altri nomi coinvolti nelle notifiche vi sono: Laurent Vierin, ex Presidente della Giunta e assessore ad interim al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate. Emily Rini, ex vicepresidente della Giunta e assessore all'Istruzione e Cultura. Mauro Baccega, ex assessore alle Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Edilizia Residenziale Pubblica, attualmente consigliere regionale. Luigi Bertschy, ex assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, attualmente assessore allo Sviluppo Economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e Mobilità Sostenibile. Jean Pierre Guichardaz, ex assessore alle Attività Produttive, Energia, Politiche del Lavoro e Ambiente, attualmente assessore ai Beni e alle Attività Culturali, Sistema Educativo e Politiche per le Relazioni Intergenerazionali. Aurelio Marguerettaz, ex assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, attualmente consigliere regionale capogruppo dell'Uv. Alessandro Nogara, ex assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali. Ego Perron, ex assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Società Partecipate. Nicoletta Spelgatti, ex Presidente della Giunta e assessore ad interim alle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica, nonché ad interim alla Sanità, Salute, Politiche Sociali e Formazione ed ora senatrice. Elso Gerandin, ex vicepresidente della Giunta e assessore all'Agricoltura e Ambiente.Stefano Aggravi, ex assessore alle Finanze, Attività Produttive, Artigianato e Politiche del Lavoro. Stefano Borrello, ex assessore alle Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica. Chantal Certan, ex assessora alla Sanità, Salute, Politiche Sociali e Formazione. Claudio Restano, ex assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti. Paolo Sammaritani, ex assessore all'Istruzione e Cultura.

Si tratta di una fase di ulteriore indagine e approfondimento, e al momento non è chiaro se le giunte successive alla 31esima siano coinvolte o meno nell'inchiesta.