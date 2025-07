Esercito: l’Aquila accoglie i 130 giovani militari che sabato riceveranno il cappello alpino

Si è aperta oggi con l’alzabandiera solenne nella Villa Comunale la settimana che 130 giovani aspiranti alpini trascorreranno all’Aquila per completare la loro formazione di base, nell’ambito di un programma di eventi alpinistici e culturali che culminerà con la cerimonia di consegna del cappello alpino sabato 5 alle ore 18:00 in piazza Duomo.

La prima giornata in Abruzzo dei volontari in ferma iniziale dell’Esercito è proseguita con la visita al sito archeologico di Amiternum e al centro storico cittadino, insieme alle guide dell’Università dell’Aquila. In serata l’incontro dei militari – inquadrati nella 43^ compagnia del battaglione Aosta - con l’Associazione Nazionale Alpini, presso l’auditorium Renzo Piano.

Domani si terrà una delle giornate clou della settimana con l’ascensione del Corno Grande del Gran Sasso, a quota 2912, oltre a Monte Aquila (2494) e Pizzo Cefalone (2533). Sempre nella giornata di mercoledì 2 luglio si terrà il primo appuntamento con la rassegna “Intrecci di montagna”, ospitato in piazza Regina Margherita alle ore 19, con l’alpinista militare Filip Babicz che illustrerà il tema della spiritualità e delle sfide legate alla montagna.

Giovedì 3 luglio la 43^ compagnia percorrerà parte del sentiero del ricordo di San Gabriele, che si snoda lungo l’itinerario storico di 39 km con 1490 metri di dislivello complessivo, mentre alle 19 ci sarà il secondo incontro di “Intrecci di montagna”, con Marco Majori, alpinista militare che parlerà di tradizione ed innovazione in quota.

La Fanfara della brigata alpina Taurinense suonerà venerdì 4 per le vie della città, con concerto finale alle 18 in piazza Duomo. La formazione musicale di stanza a Torino torna in Abruzzo dopo la tournée natalizia del 2024 a Castel di Sangro, portando un programma che comprende classici per banda e musica leggera e jazz.

Sabato 5 alle 18 la cerimonia formale di consegna del cappello con la penna che consacrerà l’ingresso nelle Truppe Alpine dell’Esercito dei 130 militari provenienti da tutte le Regioni italiane. L’epilogo della settimana sarà preceduto in mattinata dalla conferenza sul tema “L’Artico frontiera delle frontiere” organizzata alle ore 10 dal Centro Addestramento Alpino presso il Palazzo del Consiglio Regionale, con la partecipazione di esponenti del mondo accademico e imprenditoriale. Tutti gli eventi sono stati organizzati dal Centro Addestramento Alpino di Aosta in collaborazione con il 9° reggimento alpini dell’Aquila, il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” e la Sezione Abruzzi dell’Associazione Nazionale Alpini, con il patrocinio della Regione Abruzzo, la Provincia e la Città dell’Aquila.