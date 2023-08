La 3°festa della Birra presenta la nuova etichetta artigianale di birra chiamata Bisa di Valgrisenche

Ovviamente le star di questo trail sono Valgrisenche e i suoi sentieri panoramici che accoglieranno tutti i trekker di questo evento non competitivo e senza classifiche.

Quest’anno i percorsi che ruoteranno attorno al lago Beauregard saranno di quattro tipologie e difficoltà diverse: dai 16 ai 31 km e con dislivelli a partire da 900 m fino ad arrivare per i più audaci ai 1900 d+.

Il primo (giallo) vede protagonista il rifugio Chalet d’Epée, il secondo trail di colore rosso prevede l’arrivo al rifugio Bezzi, il terzo contrassegnato dal colore rosa ha il nome del Lago Saint-Grat tanto caro ai valgrezen, e il quarto vede il punto tappa al rifugio degli Angeli e ha il contrassegno del colore azzurro.

I punti di ristoro e tappa iniziali vedranno impegnata tutta Valgrisenche ad accogliere con la sua calorosa ospitalità e organizzazione questa manifestazione.

Non mancheranno come di consueto i premi ad estrazione alla fine del trail e a seguire ci sarà l’immancabile festa della birra ad inebriare partecipanti e curiosi.

Questa edizione vedrà protagonista la birra “bisa”di Valgrisenche, una nuovissima creazione artigianale fresca e leggera come il soffio della sua vallata.

E’ nata da un’idea del gruppo di giovani di Valgrisenche in collaborazione con il birrificio artigianale B63 di Aosta.

E sarà acquistabile negli stand predisposti per la cena in area Mondanges: vi aspettiamo allora il 19 agosto per testare la bionda chiara “Bisa” tra freschezza di sapori e musica con dj set fino a tarda notte.

Il programma prevede fin dal mattino alle 11 una fornitissima buvette e un torneo di BEER PONG, la partecipazione di musica dal vivo di Lady Barbara, Carisma Band, dj set by Dj Fosforo e la storia del mastro birraio che racconta la produzione della birra artigianale.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.prolocovalgrisenche.com