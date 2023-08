Escursionista cade in una galleria verticale

Questa mattina, un intervento tempestivo da parte del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) ha avuto luogo nella zona vicino alla croce del Piccolo San Bernardo. L'obiettivo dell'operazione era il recupero di un escursionista che era scivolato per circa una decina di metri all'interno di una galleria a sviluppo verticale, originariamente utilizzata durante il periodo della seconda guerra mondiale.

I tecnici altamente addestrati e esperti del SAV si sono mobilitati rapidamente per affrontare questa delicata situazione. Dopo aver raggiunto la posizione dell'escursionista, si sono assicurati che quest'ultimo non riportasse ferite gravi. Fortunatamente, l'escursionista è rimasto illeso nonostante l'incidente.

Attraverso una complessa operazione di recupero, i soccorritori sono riusciti a portare l'escursionista in sicurezza in superficie.

L'abilità e l'esperienza dei membri del Soccorso Alpino Valdostano hanno dimostrato ancora una volta l'importanza di tali squadre di soccorso nelle zone montane, dove le condizioni possono diventare pericolose e imprevedibili.

L'incidente è un promemoria dei rischi che possono essere associati all'escursionismo e alle attività all'aperto, specialmente in ambienti montani e in strutture storiche come gallerie della seconda guerra mondiale.

Gli escursionisti sono sempre incoraggiati ad adottare misure di sicurezza adeguate, tra cui l'utilizzo di attrezzature adeguate e la pianificazione accurata del percorso, al fine di prevenire incidenti e situazioni pericolose.