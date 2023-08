Aosta: Modifiche temporanee alla circolazione in occasione di "GiocAosta"

Per garantire la sicurezza e la regolarità dell'edizione 2023 dell'evento "GiocAosta", prevista dall'11 al 14 agosto, sono state introdotte modifiche temporanee alla circolazione attraverso un'apposita ordinanza. Le seguenti disposizioni saranno in vigore per specifici periodi:

Dal 9 agosto, dalle 6:00, al 16 agosto, alle 18:00:

Durante questo periodo, è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in alcune aree specifiche. In particolare, tale divieto sarà applicato nella via Chabloz, nell'area rialzata rispetto alla carreggiata che normalmente funge da parcheggio. Analogamente, il divieto di sosta sarà in vigore nella piazza Narbonne e nella piazza San Francesco, coinvolgendo gli stalli di sosta a pagamento posti sul lato Sud-Est. Queste misure sono adottate al fine di liberare spazio per l'evento e assicurare un'adeguata gestione delle attività connesse.

Dal 10 agosto, dalle 8:00, al 15 agosto, alle 14:00:

Durante questo secondo periodo, viene applicato un divieto di sosta con rimozione forzata in una porzione specifica della piazza San Francesco. In particolare, sarà vietato parcheggiare su una superficie equivalente a cinque stalli di sosta sul lato Sud-Est e cinque stalli di sosta sul lato Nord-Est, per un totale di dieci stalli di sosta interessati. Questa disposizione mira a ottimizzare lo spazio disponibile nella piazza San Francesco per le esigenze dell'evento.

L'ordinanza è stata emessa al fine di agevolare il regolare svolgimento di GiocAosta 2023, fornendo spazi adeguati per l'evento e garantendo la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. Si invita pertanto tutti i conducenti a rispettare scrupolosamente le indicazioni e i divieti temporanei stabiliti, al fine di contribuire al successo di questa importante manifestazione e garantire la fluidità della circolazione nel contesto delle modifiche temporanee alla circolazione stradale.