L'Osservatorio Astronomico organizza "Étoiles et musique"

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, organizza Étoiles et musique, quattro serate dedicate alle stelle cadenti d’agosto. Compiremo insieme un affascinante viaggio alla scoperta del cielo d’estate, pronti a lasciarci stupire dal repentino passaggio di una stella cadente – o meglio una meteora, come si chiama in astronomia.



L’evento speciale Étoiles et musique ha ricevuto i patrocini ufficiali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), i principali enti del nostro Paese per lo studio dello spazio e degli astri. Inoltre è gemellata con la 15a edizione di giocAosta, la festa valdostana del gioco intelligente.



Per ciascuna serata sono proposte tre attività distinte, una ideale complemento dell’altra, in tre diverse sedi, tra loro vicine e raggiungibili a piedi, di Lignan, la frazione montana del Comune di Nus dove sorge il nostro centro di ricerca e cultura scientifica. Per ogni attività sono previsti più turni:

Lo spettacolo al Planetario, per scoprire grazie a uno dei cieli digitali più belli d’Italia la natura dello sciame delle Perseidi, cioè le meteore popolarmente note come “le lacrime di San Lorenzo”. Lo spettacolo è in programma alle ore 20.30 – 21.30 – 22.30 – 23.30, durata 30 minuti.

La visita guidata notturna con l’osservazione del cielo a occhio nudo (non si usano i telescopi per le meteore!) dall’ampio giardino che circonda l’Osservatorio Astronomico. Ricercatori e divulgatori illustreranno gli aspetti scientifici degli astri tipici delle notti estive, con uno speciale puntatore laser. La visita guidata notturna è in programma alle ore 21.30 – 22.30 – 23.30, durata 30 minuti.

L’esclusiva rappresentazione tra musica, teatro e scienza nell’Area verde Leyssé, al campo sportivo vicino all’Osservatorio Astronomico. Ispirati dalle storie tramandate dai nostri avi, di ogni epoca e continente, ricercatori e divulgatori racconteranno miti e leggende delle costellazioni estive, indicandole con uno speciale puntatore laser e accompagnandosi con intermezzi musicali suonati dal vivo. La rappresentazione è in programma alle ore 21.30 – 22.30 – 23.30, durata 30 minuti.

Per partecipare è obbligatorio prenotare selezionando per ciascuna attività di interesse l’orario dal menù a tendina della sezione PRENOTAZIONI del sito www.oavda.it. In ogni serata, i visitatori possono decidere quali attività seguire (tutte e tre, un paio, una sola, altre combinazioni) e in quale ordine seguirle, nei limiti della disponibilità di posti dei singoli turni. L’iniziativa è confermata anche in caso di maltempo, proponendo in Osservatorio Astronomico e all’Area verde Leyssé un programma alternativo.



Vi aspettiamo per quattro serate imperdibili a Saint-Barthélemy, la “vallée des étoiles”!