La 26ma edizione del Gran Paradiso Film Festival continua online e nelle valli del Gran Paradiso

Dopo il successo registrato la scorsa settimana a Cogne, il Gran Paradiso Film Festival prosegue online e in presenza negli altri comuni del Gran Paradiso - Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche, Introd, Villeneuve, Aymavilles e Rhêmes-Notre-Dame.

Dal 30 luglio al 12 agosto, sono disponibili online - per chi deciderà di iscriversi alla giuria - sei lungometraggi del Concorso Internazionale e sette cortometraggi di CortoNatura del 26° Gran Paradiso Film Festival.

Il Festival si apre infatti al pubblico del web che può entrare a far parte della Giuria per la sezione online e votare il proprio film preferito contribuendo all’assegnazione del premio GPFF Online. Il cortometraggio e il lungometraggio vincitori di questa sezione saranno annunciati e proiettati nel parco del castello di Aymavilles il prossimo 13 agosto alle ore 21.00.

Si apre lunedì 7 agosto ad Introd la Trilogia dei castelli - serie di appuntamenti ormai consolidati del Gran Paradiso Film Festival che mirano a valorizzare, con gli eventi e le proiezioni della manifestazione, siti di interesse storico, artistico e culturale del territorio.

Il 7 alle ore 18.00 si parlerà di Energia, Natura e Cultura in Valle d’Aosta con il Presidente della Regione Renzo Testolin, il Consigliere regionale Corrado Jordan, Il SIndaco di Introd, Vittorio Anglesio e il Direttore Generale di CVA Enrico De Girolamo. Prima delle proiezioni serali del GPFF OFF con il vincitore ex aequo della passata edizione del Gran Paradiso Film Festival - “Ogni volta che il lupo” di Marco Andreini - il pubblico potrà degustare un Aperitivo Natura con prodotti a Marchio di qualità Gran Paradiso.

L’8 agosto - tra spiritualità e montagna - sarà la volta dell’alpinista Hervé Barmasse e del parroco di Valtournenche e Breuil-Cervinia, don Paolo Papone che dialogheranno su “L’alpinismo, molti equilibri in gioco”. A seguire “The elephant and the termite”, vincitore ex aequo del 25° Stambecco d’Oro.

Il 9 agosto nel parco del castello si terrà la proiezione del film premiato sabato scorso a Cogne con il 26° Stambecco d’Oro: “The song of a little owl”, di Mehdi Nourmohammadi, un film unico nel suo genere in cui non servono parole per seguire la storia delle due civette protagoniste, ma è la natura a far sentire tutta la potenza della sua voce. Un film girato in un paese, l’Iran, dove la sensibilità verso la protezione dell’ambiente non è ancora così sviluppata e documentari come questo possono essere la scintilla per nuovi percorsi di conservazione.

La Trilogia continua a Villeneuve l’11 agosto con un’esperienza di trail running guidata dalla campionessa di scialpinismo e skyrunning Gloriana Pellissier, che accompagnerà i partecipanti fino alla becca di Châtel-Argent. Qui, eccezionalmente fra le rovine del castello, sarà proiettato “La panthère des neiges”, di Marie Amiguet e Vincent Munier, nella versione originale in francese con sottotitoli in italiano - il lungometraggio, in selezione ufficiale al Festival di Cannes, che è stato tra i film finalisti del Concorso Internazionale in questa edizione del Gran Paradiso Film Festival. Per facilitare l’accesso all’evento sarà disponibile, su prenotazione, un servizio gratuito di navetta dalle ore 20.00 con partenza dal parcheggio della fornace/scuola elementare di Villeneuve.

Ogni serata della Trilogia proporrà anche un breve momento di approfondimento, “Mots et lumières”, per sottolineare alcuni dettagli dei tre castelli nella suggestiva atmosfera notturna.

Tutti gli eventi del Gran Paradiso Film Festival sono gratuiti. È necessaria la prenotazione sul sito del Festival. Per maggiori informazioni su GPFF online e sulle votazioni visitare https://www.gpff.it/.