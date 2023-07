"INSOLITI", scatta la terza edizione

Seconda parte della programmazione per la terza edizione INSOLITI, la manifestazione che dal 2021 organizza momenti di presentazione, incontro e scambio artistico e culturale in luoghi insoliti e particolarmente suggestivi della Valle d'Aosta, ricchi di storia, tradizione e bellezze naturali.

Il rito collettivo dell'andare a teatro si realizza in una nuova cornice, con eventi multidisciplinari adatti a tutto il pubblico - ad ingresso libero e gratuito - che avranno luogo in dodici diverse località valdostane e che tra fine luglio e inizio agosto interesseranno i comuni di Issime il 29 luglio, Valtournenche e La Salle il 30 luglio, Pollein il 1° agosto. La rassegna riprenderà poi il 10 agosto per concludersi domenica 20 a La Thuile.

Ricca di eventi, incontri e scambi è stata la prima settimana di programmazione, dal 12 al 16 luglio a Ollomont, Aosta, Bard e Cogne, che ha anche dato modo ai giovani artisti internazionali in residenza dal 3 luglio presso la Casa Alpina di Ollomont, di presentare i loro lavori a tutto il pubblico, tra danza, teatro, video, arte digitale, e con una nuova produzione presentata presso la Cittadella dei Giovani di Aosta dal titolo Ligne 13 all'interno del progetto Insoliti Jeune Création, realizzato in collaborazione con la Fondation Chanoux e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per le missioni arte contemporanea e attrattività sui territori.

La rassegna riprende quindi sabato 29 luglio a Issime con partenza dalla Piazza della Chiesa alle ore 16 per l'Anti-GPS l'arte del perdersi di Riccardo Mantelli, ovvero una passeggiata guidata da un segnale GPS appositamente invertito, allo scopo di perdersi e ritrovarsi, per esplorare nuovi percorsi e sperimentare l'innato senso d'orientamento. Punto d'arrivo sarà la performance Dedalo della Compagnia Tecnologia Filosofica da Torino, con la voce di Francesca Brizzolara e il violoncello di Davide Eusebietti, per godere dell'arrivo, riposarsi, sedimentare e meglio ritrovarsi. La stessa combinazione sarà proposta a La Salle domenica 30 luglio con partenza da Place Jean Domaine e con doppio appuntamento alle ore 16.30 e alle ore 18.

Nella mattinata di domenica 30 alle ore 11 sarà proposto anche lo spettacolo Licheni nella centrale Via Carrel di Breuil-Cervinia, in collaborazione col Cervino Cine Mountain Festival e col sostegno del Comune di Valtournenche per il proseguo del focus ambiente che vede impegnata la compagnia francese Curious Industries. Un documentario live con l'ideazione e l'interpretazione di Alessandra Celesia, proiezioni e musica elettronica eseguita dal vivo da Stefano Risso e Christian Thoma, per affrontare il fenomeno del ritiro dei licheni e dei ghiacciai attraverso le testimonianze di lichenologi e glaciologi, ma anche attraverso la mitologia alpina e le leggende delle Alpi che ricordano quanto sia importante amare e rispettare l'ambiente in cui viviamo.

Lo spettacolo Licheni viene proposto anche martedì 1° agosto a Pollein alle ore 21.30 nella Grand-Place e chiuderà la rassegna il 10 agosto a Vetan, il 17 a Chamois, il 18 a Nus e il 20 agosto a La Thuile.

Per il 2023 il programma di Insoliti presenta spettacoli, installazioni, mostre, proiezioni, musica dal vivo per riflettere sul Digital is human (?), ovvero la dimensione umana e artistica nell'era dell'intelligenza artificiale, per percorrere assieme le rapide trasformazioni che permeano la quotidianità e che diventano sempre più presenti anche nelle diverse declinazioni dell'arte e dello spettacolo dal vivo contemporanei. Proprio per raccogliere reazioni all'interrogativo proposto, per dare spazio alla conoscenza con gli artisti e per approfondire alcune delle tecniche digitali utilizzate, è previsto un momento di scambio e confronto col pubblico al termine di ogni evento.

La rassegna INSOLITI terza edizione è realizzata grazie al contributo della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e grazie al sostegno, alla collaborazione e all'ospitalità di (in ordine alfabetico): Comune di Aosta e Cittadella dei Giovani, Comune di Bard e Associazione Borgo di Bard, Comune di Chamois, Comune di Cogne, Comune di Issime, Comune di La Salle e Fondation Chanoux, Comune di La Thuile e Biblioteca di La Thuile, Comune di Nus, Comune di Ollomont e Casa Alpina di Ollomont, Comune di Pollein, Comune di Saint Pierre, Comune di Valtournenche e Cervino Cine Mountain.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero, adatti a tutti e fruibili in lingua italiana.

In caso di maltempo sono previste sedi alternative.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@altitudini-associazione.it